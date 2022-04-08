Словаччина передала Україні систему ППО С-300: подробиці

В країні заявили, що їхній обов’язок підтримувати Україну у боротьбі проти РФ.
Словаччина надала Україні для захисту від російської агресії систему протиповітряної оборони С-300, яка перебувала на озброєнні самої Словаччини.
Про це повідомив прем’єрміністр країни Едуард Геґер у Twitter, зазначивши, що обов’язок інших держав – підтримувати Україну у її мужній боротьбі проти російських загарбників.
"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас також. Наш обов’язок – допомагати, а не стояти осторонь і не залишати без уваги втрати людських життів під час агресії Росії", – написав глава словацького уряду.
Словаччина ще минулого тижня погодилася передати Україні одну зі своїх систем протиповітряної оборони С-300, щоб вона могла ефективніше захищатися від російських авіаударів. Проте Братислава поставила умову – взамін держави НАТО повинні були їй надати іншу систему ППО, щоб вона могла захищати себе.
Таку систему протиповітряної оборони погодилися надати Німеччина і Нідерланди. Наприкінці березня стало відомо, що система ППО Patriot уже стоїть на авіабазі Сляч і захищає центральну Словаччину.
Що відомо про ППО С-300
Система ППО С-300 належить до сімейства радянських зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії. Їх почали використовувати в СРСР у 1978 році, і в багатьох країнах такі системи використовують і зараз. Ракетні комплекси С-300 Збройних сил України уже встигли проявити себе у протистоянні України російському вторгненню.
Раніше повідомлялося, що українські військові не дозволять російським окупантам перекидати свої військові літаки на територію окупованого Придністров'я у Молдові. Такі спроби ворога зупинятиме українська протиповітряна оборона, заявили у Генштабі ЗСУ.
Також повідомлялося, що захисники України збили російський вертоліт Ка-52 вартістю 16 мільйонів доларів, поціливши в нього з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна. Чергову ворожу "пташку" відмінусували бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригада Збройних сил України.
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