Зеленський анонсував вирішальний крок у сфері безпеки: що зміниться для України

З Україною як з партнером у сфері безпеки хочуть співпрацювати дуже різні держави, підкреслив президент.

Володимир Зеленський оголосив про домовленості щодо безпеки

Зеленський розповів про нові домовленості щодо безпеки для України

Україна посилить енергетичну та логістичну безпеку

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості щодо безпеки, які зміцнять Україну.

"Безпеки заслуговують усі народи — і будуть ще й нові наші домовленості щодо безпеки. Які точно зміцнять Україну. Зараз з Україною як з партнером у сфері безпеки хочуть співпрацювати дуже різні держави, але ми відкриті до спільної роботи з усіма тими, хто підтримує наш суверенітет, нашу незалежність і поважає наших людей", — підкреслив глава держави у своєму вечірньому зверненні.

Він також додав, що керівник НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький зараз працює з турецькою стороною, щоб реалізувати все, що обговорили в Стамбулі в суботу.

"Спільна робота з Туреччиною для нас - це одна з гарантій енергетичної безпеки, логістичної безпеки. Є хороші підстави, щоб зробити нові спільні кроки", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

