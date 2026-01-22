Зеленський розкрив, скільки дронів та балістики РФ виробляє кожного дня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія виробляє близько 500 ударних безпілотників й "десятки" балістичних ракет кожного дня.
Про це Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Він зазначив, що попри те, що Україна виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів, наявних потужностей досі недостатньо, аби протистояти повітряним атакам армії РФ.
"В Україні є системи захисту. Ми реально створили, я думаю, чудові ідеї з дронами-перехоплювачами. Ми їх використовуємо. Ми реально виробляємо близько 1000 перехоплювачів на день. Але цього недостатньо. Цього досі недостатньо", - сказав президент.
Всесвітній економічний форум в Давосі - основні заяви щодо України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 січня в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.
Також, 22 січня у Давосі проходило засідання, присвячене ініціативі зі створення "Ради миру", започаткованої президентом США.
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час дискусій на форумі підтвердив, що Україна в перспективі отримає повноправне членство в Європейському Союзі. Він наголосив, що сумнівів у цьому немає, однак зауважив, що сам процес вступу буде тривалим і навряд чи завершиться у найближчі кілька років.
Що відомо про форум в Давосі
Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, WEF) — це щорічна міжнародна зустріч, яка відбувається в січні у швейцарському курортному містечку Давос. Захід збирає провідних світових лідерів у політиці, бізнесі, науці, технологіях та громадських організаціях для обговорення глобальних викликів і формування стратегій для їх вирішення.
