Зеленський розкрив, скільки дронів та балістики РФ виробляє кожного дня

Інна Ковенько
22 січня 2026, 18:47
Також ворог активно виробляє балістичні ракети.
Зеленський розкрив, скільки дронів та балістичних ракет РФ виробляє кожного дня
Зеленський розкрив, скільки дронів та балістичних ракет РФ виробляє кожного дня / Колаж: Главред

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія виробляє близько 500 ударних безпілотників й "десятки" балістичних ракет кожного дня.

Про це Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Він зазначив, що попри те, що Україна виробляє близько тисячі дронів-перехоплювачів, наявних потужностей досі недостатньо, аби протистояти повітряним атакам армії РФ.

відео дня

"В Україні є системи захисту. Ми реально створили, я думаю, чудові ідеї з дронами-перехоплювачами. Ми їх використовуємо. Ми реально виробляємо близько 1000 перехоплювачів на день. Але цього недостатньо. Цього досі недостатньо", - сказав президент.

Всесвітній економічний форум в Давосі - основні заяви щодо України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 січня в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Також, 22 січня у Давосі проходило засідання, присвячене ініціативі зі створення "Ради миру", започаткованої президентом США.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час дискусій на форумі підтвердив, що Україна в перспективі отримає повноправне членство в Європейському Союзі. Він наголосив, що сумнівів у цьому немає, однак зауважив, що сам процес вступу буде тривалим і навряд чи завершиться у найближчі кілька років.

Читайте також:

Що відомо про форум в Давосі

Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, WEF) — це щорічна міжнародна зустріч, яка відбувається в січні у швейцарському курортному містечку Давос. Захід збирає провідних світових лідерів у політиці, бізнесі, науці, технологіях та громадських організаціях для обговорення глобальних викликів і формування стратегій для їх вирішення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Давос
