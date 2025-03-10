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Захист від РФ під час можливого перемир’я: експерт сказав, що потрібно Україні

Марія Николишин
10 березня 2025, 23:12
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Навіть під час перемир’я Україна буде перебувати під загрозою ударів РФ.
Захист від РФ під час можливого перемир’я: експерт сказав, що потрібно Україні
Ініціатива SkyShield / колаж: Главред, фото: US Air Force, Сили територіальної оборони ЗСУ

Головне із заяви експерта:

  • Україні потрібно забезпечити захист від балістичних ракет РФ
  • Необхідно шукати додаткові способи захисту
  • Україні потрібно розуміти всі передові та сучасні системи, щоб розробити власні

Група європейських політиків і колишніх військових запропонувала розгорнути 120 винищувачів у небі над західною частиною України в межах ініціативи SkyShield для захисту від російських обстрілів під час можливого перемир’я. В інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап припустив, чи вистачить тієї кількості ППО, яка зараз є в Україні, якщо її сконцентрувати на територіях, які не патрулюватимуть у межах цієї ініціативи.

За його словами, основна проблема для всієї території України - це захист від балістичних ракет.

"Ми все одно будемо перебувати під загрозою ударів такими засобами, як ОТРК Іскандер чи Кинджал, тому від цього необхідно шукати додаткові способи захисту", - наголосив він.

На думку експерта, важливим питанням є вартість ураження цілей, таких як Шахеди або крилаті ракети. Якщо крилаті ракети ще можна збивати такими засобами, як AIM-9 або, в крайньому разі, AIM-120, які є доволі дорогими, то збивати Шахеди такими ракетами економічно недоцільно.

"Найбільш ефективне рішення - це застосування реактивних дронів-перехоплювачів, які можуть знищувати Шахеди з мінімальними витратами. Тут головне не тільки військова взаємодія, а й інтеграція в технічну, політичну, медійну сфери, залучення спеціалістів, оволодіння мовами та різними системами управління", - підкреслив Криволап.

Він також додав, що якщо Україна навіть не будучи членом НАТО, хоче відповідати його стандартам, то потрібно розуміти всі передові та сучасні системи, щоб розробити власні.

Дивіться відео інтервʼю Костянтина Криволапа Главреду про авіацію НАТО під час перемирʼя в Україні:

Можливе перемир'я з РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, за інформацією видання Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін готовий обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови прогресу в досягненні остаточного мирного врегулювання.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великобританії запропонували Україні перемир'я на місяць. Зазначається, що перемир'я має бути на морі, в енергетиці та в повітрі. Вони назвали таку ідею альтернативним варіантом з домовленостей США та РФ.

Крім того, Франція і Великобританія працюють над мирним планом для України, який планують представити Сполученим Штатам Америки. Дипломати країн заявили, що план може бути готовий вже "за кілька днів".

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Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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