Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Дрони атакують РФ: під ударом Москва і кілька областей

Віталій Кірсанов
22 травня 2025, 00:44
285
Загалом протягом дня над Московською областю нібито було знищено 27 безпілотників.
Дрони атакують РФ
Дрони атакують РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, DroneBomber

Коротко:

  • Три дрони було збито в небі над Москвою
  • Під ударом Тульська та Лупецька області

У Росії заявляють про атаку безпілотників на Москву. Увечері 21 травня нібито було збито три дрони, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

За його словами, загалом протягом дня над Московською областю нібито було знищено 27 безпілотників.

відео дня

Тим часом російські Telegram-канали пишуть, що ввечері безпілотники атакували підмосковний Подольськ.

"Жителі мікрорайону Климовськ повідомляють, що в будинках тремтять вікна, припарковані машини сигналять", - пише канал Mash.

Раніше в РФ повідомляли про атаку безпілотників на підмосковне Домодєдово. В аеропортах "Домодєдово" і "Жуковський" введено план "Килим".

Російське міноборони заявляло, що за дві години (з 18:00 до 20:00) у небі над Московською областю було збито 11 безпілотників.

Крім того, дрони атакують Тульську область. Зі слів жителів Пролетарського району, характерні звуки і спалахи почалися близько опівночі за місцевим часом.

За даними Mash, безпілотники також літають над містом Єлець Липецької області. Місцеві чули близько чотирьох вибухів.

Удари по заводах у Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 21 травня під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Губернатор Орловської області заявив, що підприємство пошкоджено.

Напередодні в Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку.

Раніше повідомлялося, що в Краснодарському краї РФ унаслідок масштабної атаки безпілотників під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод і НПС "Кропоткінська".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Москва дрони новини Москви атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тоттенгем vs Манчестер Юнайтед: визначився переможець Ліги Європи УЄФА

Тоттенгем vs Манчестер Юнайтед: визначився переможець Ліги Європи УЄФА

01:59Спорт
Дрони атакують РФ: під ударом Москва і кілька областей

Дрони атакують РФ: під ударом Москва і кілька областей

00:44Світ
Трамп, мабуть, покинув Україну: FT вказала на тривожні сигнали

Трамп, мабуть, покинув Україну: FT вказала на тривожні сигнали

23:43Світ
Реклама

Популярне

Більше
На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

Гороскоп Таро на червень 2025: Терезам - завершення, Скорпіонам - успіх, Стрільцям - тріумф

Гороскоп Таро на червень 2025: Терезам - завершення, Скорпіонам - успіх, Стрільцям - тріумф

Не від російської: звідки насправді походить українська мова

Не від російської: звідки насправді походить українська мова

Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом

Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом

Під загрозою 5 великих міст: Коваленко розкрив задум літнього наступу РФ

Під загрозою 5 великих міст: Коваленко розкрив задум літнього наступу РФ

Останні новини

01:59

Тоттенгем vs Манчестер Юнайтед: визначився переможець Ліги Європи УЄФА

00:44

Дрони атакують РФ: під ударом Москва і кілька областей

00:05

Гороскоп Таро на сьогодні 22 травня: Близнюкам - кохання, Ракам - економічний успіх

21 травня, середа
23:43

Трамп, мабуть, покинув Україну: FT вказала на тривожні сигнали

23:26

Понад 90% батьків у ступорі: приголомшливе шкільне математичне запитання

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погодиНа Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди
23:21

"Маємо звільнити всіх": президент зробив важливу заяву про обмін 1000 на 1000

22:53

Що насправді приховує Кремль під "першопричинами війни": в РНБО дали відповідь

22:45

"Війна вимагає рішень": журналіст Бутусов мобілізувався до Нацгвардії

22:25

Валерій Харчишин розповів про невиліковно хворого синаВідео

Реклама
22:20

"Влітку нам буде складно": експерт попередив про повернення відключень світла

22:01

Вбивство Портнова та зміна позиції Трампа: головні новини України (дайджест)

21:47

Померла легендарна голлівудська актриса, яку називали "королевою крику"

21:42

Транзит Юпітера круто змінить життя: астролог про зсув для всіх знаків зодіаку

21:30

Навіщо пили вино в давнину: культура, віра і традиції

21:03

Том Круз, який відхрестився від дочки, різко відповів на незручне запитання про неї

21:01

Коли садити капусту у відкритий грунт у травні - точні дні для небаченого врожаюВідео

20:49

Зачаровують усіх навколо - які 3 знаки зодіаку мають неймовірну харизму

20:44

Українців можуть зобов'язати платити податки з переказів на банківські картки

20:40

Овочі збережуться і "оживуть": хитрий трюк із льодом створить справжнє дивоВідео

20:22

Чотири кулі і контрольний: ЗМІ розкрили нові деталі вбивства Андрія Портнова

Реклама
20:16

Україну накриє небезпечний шторм: де литимуть грозові дощі з градом та шквалами

20:12

Ковальська намагається заблокувати угоду конкурентів в суді: експерти вважають це поганим сигналом для інвесторів

19:45

У світі багато жахливого, США більше не можуть вирішувати всі проблеми - Рубіо

19:37

Від краси дух захоплює: найприголомшливіші бюджетні локації в УкраїніВідео

19:32

Не у Стамбулі - названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні

19:25

Лише одна річ притягне добро і благополуччя: що потрібно зробити 22 травня

19:10

Трамп послаблює Україну в найбільш відповідальний момент війни: чи врятують США РосіюПогляд

19:05

"Операція триває": Генштаб відповів на заяви РФ про "завершення боїв" на Курщині

19:00

Як приготувати пишні оладки: рецепт на мільйон зі 100% результатом

18:52

"Українці мають зрозуміти": названо головну і єдину умову завершення війни

18:39

Чому не можна заходити далеко в ліс 22 травня: яке свято і день ангела

18:23

Росіяни йдуть у "банзай атаки" на Харківщині: в ЗСУ помітили накопичення сил

18:15

Улюблена "Мавка" оживає: в Києві відбудеться премʼєра циркового шоу за мотивами популярного мультфільму

17:57

"Ми так більше не хочемо": в Кремлі зробили заяву про нові переговори з УкраїноюВідео

17:49

Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні — Bloomberg

17:35

Отрута з косметички: названо косметику, що загрожує опіками й паралічем лицьового нерваВідео

17:23

"СРСР продовжує існувати": радник Путіна видав абсурдну заяву щодо війни в УкраїніВідео

17:22

"Літо буде гарячим": з'явився тривожний прогноз щодо війни та мирних переговорів

16:47

Принц Гаррі зненавидів фото власних дітей: у чому причина

16:15

Хто стоїть за вбивством Портнова: ексзаступник голови СБУ озвучив цікаву версію

Реклама
16:11

Вихід США з мирних переговорів: що зміниться та які наслідки для України

16:08

Пліснява зникне назавжди: лише один цикл пральної машини з "забійним" засобомВідео

16:05

Чи чекати сюрпризів від долара та євро: чого очікувати від ринку цього тижня

16:01

Погода до кінця травня в Україні різко зміниться: синоптик розповіла, що станеться

15:56

Гороскоп Таро на сьогодні 21 травня: Дівам - бути обережними, Ракам - просити допомоги

15:55

Долар раптово пішов у піке, євро злетів: новий курс валют

15:38

Топ рецепт закуски, який підкорив усіх: шикарна страва за 10 хвилин

15:18

СБУ проводить демілітаризацію РФ, вибухи на складах вже системні - експерт

15:15

Чому у травні 2025 нарахували менший розмір субсидії: українцям дали пояснення

15:12

Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти