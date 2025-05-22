Дрони атакують РФ: під ударом Москва і кілька областей

Коротко:
- Три дрони було збито в небі над Москвою
- Під ударом Тульська та Лупецька області
У Росії заявляють про атаку безпілотників на Москву. Увечері 21 травня нібито було збито три дрони, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.
За його словами, загалом протягом дня над Московською областю нібито було знищено 27 безпілотників.
Тим часом російські Telegram-канали пишуть, що ввечері безпілотники атакували підмосковний Подольськ.
"Жителі мікрорайону Климовськ повідомляють, що в будинках тремтять вікна, припарковані машини сигналять", - пише канал Mash.
Раніше в РФ повідомляли про атаку безпілотників на підмосковне Домодєдово. В аеропортах "Домодєдово" і "Жуковський" введено план "Килим".
Російське міноборони заявляло, що за дві години (з 18:00 до 20:00) у небі над Московською областю було збито 11 безпілотників.
Крім того, дрони атакують Тульську область. Зі слів жителів Пролетарського району, характерні звуки і спалахи почалися близько опівночі за місцевим часом.
За даними Mash, безпілотники також літають над містом Єлець Липецької області. Місцеві чули близько чотирьох вибухів.
Удари по заводах у Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 21 травня під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Губернатор Орловської області заявив, що підприємство пошкоджено.
Напередодні в Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку.
Раніше повідомлялося, що в Краснодарському краї РФ унаслідок масштабної атаки безпілотників під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод і НПС "Кропоткінська".
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