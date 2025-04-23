Одеса у вогні, гримлять потужні вибухи: місто атакував "рій" безпілотників

Унаслідок масованої атаки в місті почалися сильні пожежі.

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Одеса під масованою атакою "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками

Внаслідок атаки здійнялись пожежі

Російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли жорсткі вибухи. Це підтвердив мер міста Геннадій Труханов.

"У місті чути вибухи!" - написав він. відео дня

Уже відомо, що в місті було кілька "прильотів". "Шахеди" летіли один за одним. Кілька дронів вдарили в одне й те саме місце.

Унаслідок масованої атаки в місті почалися жорсткі пожежі. За кадрами, які розлетілися в Мережі, видно, що ударні безпілотники падали просто біля житлових будинків.

Дивіться відео з наслідками ударів по Одесі:

Одеса під масованою атакою "Шахедів" / фото: скріншот

Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що внаслідок атаки загорівся приватний будинок.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що під ворожими ударами була цивільна інфраструктура передмістя Одеси.

"Внаслідок удару спалахнула низка пожеж. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше дві людини. Їм надають всю необхідну допомогу.

Удар по Одесі 21 квітня - останні новини

Як писав Главред, пізно ввечері 21 квітня російські окупанти запустили по Одесі велику кількість ударних дронів типу Shahed. У місті прогриміли потужні вибухи, ворог влучив по житловій забудові в густонаселеному районі.

Перед вибухами в Одесі фіксувався рух дронів-камікадзе ворога в бік міста. Моніторингові канали попереджали, що до Одеси з моря підлітають 26 ударних дронів. Труханов закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях.

Зазначимо, в ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване "великоднє перемир'я" та влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку територією України. Вибухи прогриміли в низці міст.

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