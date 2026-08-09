Україна готує важливі дипломатичні кроки для посилення ППО: Зеленський розкрив деталі

Глава держави зазначив, що Україна продовжує активну роботу на дипломатичному треку задля захисту держави та її громадян.

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Зеленський анонсував нові контакти заради посилення ППО / Колаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Київ проведе нові контакти з посередниками

Мета переговорів - додаткові пакети ППО

В Одесі через обстріли без світла лишалися понад 300 тис. родин

Україна на тижні проведе нову серію переговорів з міжнародними посередниками, щоб домогтися додаткових пакетів протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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На порядку денному, за словами глави держави, - конкретні рішення, яких потребує Київ просто зараз.

"На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО - для захисту нашої держави, наших людей", - сказав президент.

Він наголосив, що дипломатичний трек Україна не згортає і працює на ньому постійно.

Понад 300 тисяч родин без світла

Переговорний порядок денний формується на тлі чергової нічної атаки по енергетиці. В Одесі на ранок без електропостачання залишалися понад 300 тисяч родин, і приблизно третині з них живлення вже повернули.

Відновлювальні роботи в місті тривають, до них залучені всі профільні служби та ремонтні бригади.

Які регіони опинилися під ударами

Обстріли не обмежилися південним напрямком. Крім Одещини, ворожі удари цієї доби зафіксували у Харкові та області, Павлограді, Херсоні, а також на Сумщині й Житомирщині.

Завдання ремонтників - не лише технічне відновлення мереж, а й реальна допомога людям на місцях, зазначив Зеленський.

Росія змінила ракети для обстрілів України

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявляв, що Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка мала б збивати цілі, а не атакувати їх.

На його думку, що Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет.

"Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що дістає до української столиці з Брянської області. По-друге, мають певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп й інтенсивність ударів на тлі можливої нестачі ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, підтримати шок. Росія ж моніторить інформаційний простір", - пояснив він.

Удари по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, зранку 9 серпня країна-агресор Росія нанесла удар по Салтівському району Харкова. Безпілотник влучив у житловий будинок. Є загиблі та поранені.

У ніч на неділю, 9 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Одесу ракетами та дронами. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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