Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна готує важливі дипломатичні кроки для посилення ППО: Зеленський розкрив деталі

Дар'я Пшеничник
9 серпня 2026, 21:05
google news Підпишіться
на нас в Google
Глава держави зазначив, що Україна продовжує активну роботу на дипломатичному треку задля захисту держави та її громадян.

Зеленский, ПВО
Зеленський анонсував нові контакти заради посилення ППО / Колаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Київ проведе нові контакти з посередниками
  • Мета переговорів - додаткові пакети ППО
  • В Одесі черезобстріли без світла лишалися понад 300 тис. родин

Україна на тижні проведе нову серію переговорів з міжнародними посередниками, щоб домогтися додаткових пакетів протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

відео дня

На порядку денному, за словами глави держави, - конкретні рішення, яких потребує Київ просто зараз.

"На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО - для захисту нашої держави, наших людей", - сказав президент.

Він наголосив, що дипломатичний трек Україна не згортає і працює на ньому постійно.

Понад 300 тисяч родин без світла

Переговорний порядок денний формується на тлі чергової нічної атаки по енергетиці. В Одесі на ранок без електропостачання залишалися понад 300 тисяч родин, і приблизно третині з них живлення вже повернули.

Відновлювальні роботи в місті тривають, до них залучені всі профільні служби та ремонтні бригади.

Які регіони опинилися під ударами

Обстріли не обмежилися південним напрямком. Крім Одещини, ворожі удари цієї доби зафіксували у Харкові та області, Павлограді, Херсоні, а також на Сумщині й Житомирщині.

Завдання ремонтників - не лише технічне відновлення мереж, а й реальна допомога людям на місцях, зазначив Зеленський.

Росія змінила ракети для обстрілів України

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявляв, що Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка мала б збивати цілі, а не атакувати їх.

На його думку, що Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет.

"Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що дістає до української столиці з Брянської області. По-друге, мають певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп й інтенсивність ударів на тлі можливої нестачі ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, підтримати шок. Росія ж моніторить інформаційний простір", - пояснив він.

Удари по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, зранку 9 серпня країна-агресор Росія нанесла удар по Салтівському району Харкова. Безпілотник влучив у житловий будинок. Є загиблі та поранені.

У ніч на неділю, 9 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Одесу ракетами та дронами. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина.

Вас може зацікавити:

Про персону: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні ПВО Володимир Зеленський війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару

РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару

23:49Україна
"Відчують вдома": Зеленський пообіцяв окупантам нову відповідь

"Відчують вдома": Зеленський пообіцяв окупантам нову відповідь

21:21Україна
Україна готує важливі дипломатичні кроки для посилення ППО: Зеленський розкрив деталі

Україна готує важливі дипломатичні кроки для посилення ППО: Зеленський розкрив деталі

21:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Фінансовий гороскоп на 10–16 серпня: Левам — стабільність, Овнам — шанс

Фінансовий гороскоп на 10–16 серпня: Левам — стабільність, Овнам — шанс

ТЦК отримають нові дані про чоловіків: кого і де зможуть розшукати

ТЦК отримають нові дані про чоловіків: кого і де зможуть розшукати

Складна головоломка з сірниками, яка заплутає навіть найкмітливіших

Складна головоломка з сірниками, яка заплутає навіть найкмітливіших

У Косово образилися на слова Зеленського і зняли український прапор

У Косово образилися на слова Зеленського і зняли український прапор

Ситуація в Польщі на межі: експерт розкрив, до чого призвели напади на українців

Ситуація в Польщі на межі: експерт розкрив, до чого призвели напади на українців

Останні новини

02:23

Гороскоп на завтра, 11 серпня: Тельцям - радість, Стрільцям - труднощі

09 серпня, неділя
23:49

РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару

22:08

Щури й миші втікатимуть як від вогню: яка спеція з кухні відлякує гризунівВідео

21:21

"Відчують вдома": Зеленський пообіцяв окупантам нову відповідь

21:05

Україна готує важливі дипломатичні кроки для посилення ППО: Зеленський розкрив деталі

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
20:58

"Ціль Туреччини - не закінчення війни": Денисенко про блокаду Чорного моряПогляд

20:34

Більше жодної хімії: кухонний засіб, який врятує труби від засмічень і неприємного запаху

20:13

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці із арбітром за 12 с

19:37

До чи після кипіння: коли та навіщо додавати лавровий лист у пельмені

Реклама
19:27

У Косово образилися на слова Зеленського і зняли український прапорВідео

19:27

Дуже не подобається Путіну: Україна суттєво змінила характер ведення війни проти РФ

19:10

Успіння Пресвятої Богородиці у 2026 році за новим стилем: яку дату слід запам’ятати

18:34

Гроші потечуть рікою: на 3 знаки китайського зодіаку чекає неймовірно вдалий тиждень

18:33

Без хімії та липких стрічок: простий кухонний лайфхак, який вижене мух із дому

18:24

Українців закликали кидати кульки з фольги у пральну машину - навіщо так робитиВідео

18:20

Чи потрібно промивати макарони після варіння: помилка більшості кулінарів

17:52

Чорна пліснява між плиточкою — як легко позбутися її без шкоди здоров'ю

17:37

Шалена спека ще не минула: яким буде кінець літа та вересень в Україні

17:28

В одній з областей України евакуюють населення: в’їзд із дітьми заборонено

17:24

Скільки варити гриби насправді: таємниця безпечної та смачної страви

Реклама
17:23

Параноя в Кремлі: Telegraph розкрив, чому Путін почав нищити навіть фейкову опозицію

16:55

З чого професійні прибиральниці завжди починають прибирання на кухні: більшість робить навпакиВідео

16:29

Помилка чи дієвий захист: чи справді сироватка з йодом рятує томати від фітофтори

16:05

Гороскоп на сьогодні, 10 серпня: Левам - успіх, Скорпіонам - розчарування

15:34

Народжені у конкретні чотири місяці частіше досягають великих висот у кар'єрі

15:33

Ніяка не "кукушка" і не "аїст": як українською правильно називати птахів

15:05

Щипці для барбекю в авто — несподіваний лайфхак, який врятує водія

14:52

"Нарівні з Києвом": РФ може взяти під приціл ще одне велике місто України

14:32

"Я готовий розкрити секрет": Олександр Пономарьов раптово змінив сферу діяльності

14:20

Китайський гороскоп на 10–16 серпня: Мавпам — прорив, Драконам — злет

14:03

Складна головоломка з сірниками, яка заплутає навіть найкмітливішихВідео

13:33

"Я не вивожу": переможниця "Холостяка" розповіла про складний період у житті

13:26

Фінансовий гороскоп на 10–16 серпня: Левам — стабільність, Овнам — шанс

12:58

Окупанти просуваються на важливій ділянці фронту: в DeepState розкрили деталі

12:51

Ситуація в Польщі на межі: експерт розкрив, до чого призвели напади на українців

12:31

"Москва ляже": Мадяр у день свого народження назвав 5 умов завершення війни

12:14

Місячний календар на 10–16 серпня: час долати небезпеку та шукати успіх

12:09

Помідори тріскаються прямо на кущі: чим полити у серпні, щоб врятувати урожайВідео

11:41

Любовний гороскоп на 10–16 серпня: Терезам — краса, Скорпіонам — зміни

11:37

Чому 10 серпня не можна ні з ким ділитися своїми задумами: яке церковне свято

Реклама
11:28

Чекали на це 8 років: для чотирьох знаків зодіаку починається неймовірно вдалий період

11:17

Дешевше, ніж минулого року: ціни на популярний овоч різко обвалилися

10:58

Китайський гороскоп на завтра, 10 серпня: Щурам — спокій, Кроликам — драйв

10:37

"Путін, здавайся": американський актор звернувся до диктатора після удару РФ по Одесі

10:34

Росія готує нову хвилю ударів по енергетиці: в ISW назвали точні терміни

10:20

Популярний український співак потрапив у серйозну ДТП

10:06

Гороскоп Таро на завтра, 10 серпня: Дівам — праця, Рибам — вихід

09:41

Пентагон вимагає від оборонних компаній прискорити виробництво зброї - WP

09:38

Спека відступить, але ненадовго: коли Україну розжарить до +36 градусів

08:38

"Небезпечна ситуація": у Туреччині натякнули, що РФ може застосувати ядерну зброю

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти