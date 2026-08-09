У Косово образилися на слова Зеленського і зняли український прапор

Мер міста Перпарім Рама заявив, що рішення пов’язане з необхідністю поважати державність Косова.

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У Косові прибрали прапор України, який висів із початку війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Приштині зняли великий прапор України

Мер пояснив рішення необхідністю поважати Косово

Прапор зняли після візиту Зеленського до Белграда

У неділю, 9 серпня, у центрі косовської Приштини зняли великий український прапор. Від початку повномасштабного вторгнення РФ стяг символізував підтримку України. Про це повідомив мер міста Перпарім Рама у Facebook.

Рама опублікував відео, на якому видно, як прапор України знімають із будівлі. За словами мера, рішення пов’язане з необхідністю поважати державність Косова.

відео дня

"Коли Косово не поважають, столиця Приштина завжди реагує однаково. Наша співчутливість і солідарність завжди будуть на боці народів, які зіштовхуються з війною, насильством та переслідуваннями. Адже ми, краще за багатьох інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність і право на існування як держави", - заявив Рама.

Водночас мер наголосив, що підтримка народів, які борються за свободу, не означає можливості принижувати державність Косова.

"Жодна справа і жодна політика не можуть ґрунтуватися на приниженні державності Косово та жертв його народу", - зазначив він.

Дивіться відео із тим, як у Приштині демонстративно зняли прапор України:

У Приштині демонстративно зняли прапор України / Фото: скріншот

Що передувало зняттю прапора

Інцидент стався наступного дня після візиту президента України Володимира Зеленського до Белграда. Під час перебування у столиці Сербії Зеленський заявив, що позиція України щодо невизнання незалежності Косова залишається незмінною.

"Ми поважаємо територіальну цілісність наших партнерів, ми поважаємо міжнародне право, тому наша позиція щодо (…) одностороннього проголошення незалежності Косова залишається незмінною. Ми завжди це підкреслювали, і політика України не змінилась", - наголосив український президент.

Україна не визнає незалежність Косова, проголошену у 2008 році. Водночас Сербія вважає Косово своєю територією.

Зазначимо, що війна в Косові у 1998-1999 роках спалахнула через загострення протистояння між сербською владою та переважно албанським населенням регіону, яке вимагало автономії, а згодом незалежності. Після бойових дій і втручання НАТО Косово перейшло під міжнародне управління ООН.

У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнають Сербія та низка інших країн, зокрема Україна. Сербська громада на півночі Косова також не визнає його незалежності.

Ситуація в Сербії і візит Зеленського - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Сербії Александар Вучич оголосив про намір піти у відставку. За повідомленням, його другий термін мав завершитися в середині 2027 року.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Сербії підкреслив потребу в антибалістичних ракетах. За його словами, за останні 24 години внаслідок ударів загинули 13 людей, ще 77 отримали поранення, а обстріли торкнулися 12 областей.

У 2025 році Вучич заявив, що його країна є нейтральною. Водночас він запропонував Європі закуповувати боєприпаси у сербської оборонної промисловості, які потім можуть бути передані Україні.

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Про персону: Перпарім Рама Перпарім Рама - косовський архітектор, політик і мер Приштини. У 2021 році він став головою столичної громади, перемігши на місцевих виборах. На місцевих виборах 2025 року в Косово Раму було переобрано мером Приштини ще на 4 роки після другого туру виборів.

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