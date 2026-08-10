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Не бюрократія, а страх перед конкуренцією: чому США не надають Україні ліцензію на Patriot

Анна Ярославська
10 серпня 2026, 08:29
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Справжня причина відмови у видачі ліцензії на виробництво Patriot - побоювання, що Україна зробить цю систему кращою та дешевшою, пише The Atlantic.
Зеленський, Трамп, Patriot
Зеленський просив у Трампа сотні ракет Patriot, але отримав відмову / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Головне з матеріалу The Atlantic:

  • Аналітик Бадвар: Україна залежить від союзників у питанні перехоплювачів
  • Зеленський роками просить ліцензію на виробництво Patriot
  • Виробники Patriot побоюються конкуренції з боку України

Сполучені Штати за останні шість місяців витратили близько двох третин своїх запасів систем Patriot на Близькому Сході, і Росія, знаючи про це вичерпання, посилила ракетні удари по Україні. Про це пише американський журналіст Майкл Вайс у статті для видання The Atlantic.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, саме конфлікт на Близькому Сході "з’їв" левову частку американського арсеналу перехоплювачів. Тільки минулого місяця Росія випустила по Україні 376 ракет - більш ніж удвічі більше, ніж у червні, і значна їхня частина була спрямована на Київ. Майже всі вони досягають цілей, оскільки батареям Patriot навколо столиці критично не вистачає боєприпасів.

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Перспективи власного виробництва в Україні вже прораховують незалежні експерти з питань оборони. Про поточний стан справ розповів аналітик з питань безпеки Колбі Бадвар.

"У України є активні програми розвитку практично всього необхідного, і в майбутньому вона має намір бути повністю самодостатньою. Втім, зараз вона все ще майже повністю залежить від союзників у питанні перехоплювачів", - зазначив Бадвар.

Налагодження масштабного випуску ракет в Україні займе роки

Навіть якщо Вашингтон надасть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot, налагодження масштабного випуску займе роки. Тому паралельно з пошуком довгострокових рішень Зеленський домагається негайного поповнення запасів. За наявною інформацією, під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня він просив у Трампа "кілька сотень" перехоплювачів, проте отримав відмову - президент США послався на скорочення американських арсеналів та пріоритети Вашингтона на Близькому Сході.

Історія відмов: про ліцензію просили ще за часів Байдена

Ідея передати Україні ліцензію на систему Patriot виникла не сьогодні. Український журналіст Тім Задорожний повідомив, що Зеленський вперше порушив це питання ще в останні місяці президентства Байдена.

Тоді високопоставлені українські чиновники нібито звернулися з цією пропозицією до тодішнього міністра оборони США Ллойда Остіна та радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, але отримали відмову без пояснення причин. Сам Зеленський тепер стверджує, що звертався до Байдена з аналогічним проханням ще в перший рік війни.

Ліцензійна угода перетворила б Вашингтон одночасно на гаранта безпеки України та бенефіціара її виробничих потужностей. Колишній промисловий центр Радянського Союзу готовий заплатити чималі гроші, щоб приєднатися до американської оборонної промисловості, - це одна з небагатьох країн Європи, яка досі стоїть у черзі за таким статусом. Після завершення війни Україна могла б випускати надлишкові комплекси Patriot для потреб самих США або для перепродажу союзникам, а з огляду на її досвід - навіть виробляти надлишки прямо зараз, поки тривають бойові дії.

Не бюрократія, а страх перед конкуренцією: чому США не надають Україні ліцензію на Patriot
​ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Справжня причина відмови - страх перед конкуренцією

8 серпня Зеленський написав у X, що головною перешкодою в переговорах з адміністрацією Трампа залишається бюрократія та "паперова тяганина". Але, за словами джерела на Капітолійському пагорбі, причина глибша.

Як пише The Atlantic, у Республіканській партії відзначають гнучкість України у сфері дронів та РЕБ - Київ довів здатність швидко модернізувати найскладніше озброєння.

Один із республіканських чиновників, який підтримує ліцензійну угоду, розповів про приховану проблему переговорів.

"Виробники Patriot - компанії Raytheon і Lockheed - офіційно висловлюватимуть занепокоєння щодо крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій. Але їхня справжня проблема полягає в тому, що українці знайдуть спосіб удосконалити Patriot, а потім виробляти його в набагато більших масштабах, швидше і за значно менші кошти, ніж це можуть зробити існуючі виробничі лінії в США", - зазначив співрозмовник видання.

Водночас аналітики вважають такий страх помилкою. У майбутньому Україна могла б виробляти надлишки ракет Patriot як для себе, так і для потреб США та їхніх союзників, ставши ключовим оборонним партнером у Європі.

Ліцензії на Patriot для України - новини

Як писав Главред, США та Україна обговорюють можливість передачі технологій для виробництва ракет до систем Patriot. Про це заявив член Палати представників Конгресу США Майк Тернер. Він закликав президента та Пентагон діяти якомога швидше, щоб Україна могла посилити захист. За його словами, щоночі в Україні гинуть люди через ракетні атаки Росії на цивільні об’єкти.

7 серпня президент США Дональд Трамп ухильно відповів на запитання пропередачу Україні далекобійних ракет і додаткових батарей Patriot, пояснивши брак озброєння рішеннями попередньої адміністрації.

"Ну, ми теж хочемо ракети. Знаєте, коли Байден надав так багато - Байден віддав боєприпасів на 300 мільярдів доларів. Коли я залишав цю посаду, склади були повні, а він роздав більшу їхню частину", - заявив Трамп.

8 серпня президент Зеленський заявив, що Україна регулярно веде переговори зі Сполученими Штатами щодо поставок американських антибалістичних ракет, однак нинішні обсяги не дозволяють повністю покрити потреби.

"Чи виділятимуть вони нам ракети? Так. У нас є домовленості. Чи достатньо цих ракет? Ні", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що у 2026 році щомісячні поставки стали меншими, ніж роком раніше. При цьому він не назвав конкретних цифр, пояснивши, що не хоче розкривати конфіденційну інформацію ані Росії, ані партнерам.

Зеленський також сказав, що зараз Україна вже має домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо ліцензій, однак процес все одно вимагає часу.

Росія здатна запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця

Росія продовжуватиме наносити удари балістичними ракетами по українських складах, виробничих об’єктах та логістичних центрах. Ворог може використовувати для атак близько 100 балістичних ракет щомісяця. Про це повідомив фахівець з радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, останні атаки РФ спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на цивільну інфраструктуру та бізнес. Такий підхід, переконаний Бескрестнов, залишатиметься незмінним доти, доки у Росії є відповідний ракетний ресурс.

"Ворог уже показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади продовольства, склади будівельних матеріалів, роздрібні магазини, виробництва. І так триватиме, доки у ворога є балістика", - зазначив "Флеш".

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Про джерело: The Atlantic

The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

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