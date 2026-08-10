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Поляки сліпо вірять у НАТО, поки РФ готує удар: експерт розповів про загрози для Варшави

Анна Ярославська
10 серпня 2026, 10:13
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Віталій Кулик пояснив, чому польське суспільство ігнорує ризики та як Росія використовує це у гібридній війні.
Віталій Кулик, Польща
​ Віталій Кулик пояснив, чому поляки недооцінюють загрозу з боку РФ / Колаж: Главред, фото: pexels.com, УНІАН ​

Ключові тези:

  • Поляки не вірять у прямий напад РФ на Польщу
  • Росія розпалює українофобію через ботоферми та TikTok
  • Польща покладається на статтю 5 НАТО

Польське суспільство відкидає саму можливість прямого російського нападу на країну, покладаючись на захист НАТО. Водночас країна-агресор Росія тим часом активно розхитує ситуацію через мережі ботів та українофобську пропаганду. Про це повідомив директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

Наскільки серйозно поляки взагалі сприймають ризик прориву Сувальського коридору або гібридної атаки з боку РФ - питання, яке викликає подив в Україні.

відео дня

"Поляки справді не вірять у такий сценарій і покладаються на НАТО. Переважна більшість поляків відкидає саму можливість прямої російської атаки на Польщу. Якщо поляки ще допускають ймовірність гібридної операції проти країн Балтії, то в таку операцію РФ проти Польщі вони просто не вірять, вважають, що американці та НАТО їх захистять, що стаття 5 Статуту НАТО спрацює на користь Польщі", - зазначив Кулик.

Поляки сліпо вірять у НАТО, поки РФ готує удар: експерт розповів про загрози для Варшави
​5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Чому Варшава недооцінює загрозу

Попри те, що Росія вже перевіряла польську протиповітряну оборону, у Варшаві переконані у власній непохитності перед агресором.

"Поляки переконані, що загроза для Польщі з боку Росії перебільшена українцями - мовляв, Україна поза Альянсом, а Польща в його складі, і це їх захистить. І це усталена думка в польській політиці. Україна ж дивується, як поляки не бачать загрози, тим більше, що Росія вже перевіряла поляків та їхню ППО. Поляки дійсно не бачать загрози, вважають себе захищеними й переконані, що Росія не піде на конфлікт із НАТО. Тому вони недооцінюють можливість гібридних атак з боку росіян", - пояснив директор центру.

Сувальський коридор
Сувальський коридор / Інфографіка: Главред

Як Росія використовує ситуацію

Поки польське суспільство зберігає впевненість у власній безпеці, Кремль тим часом системно нарощує інструменти впливу на настрої всередині країни.

"Росіяни продовжують розхитувати ситуацію і користуються нею. Вони підтримують українофобські ініціативи в Польщі, роздувають їх, створюють цілі мережі акаунтів у Telegram та X, які розпалюють українофобію в Польщі. Також вони співпрацюють із TikTok над створенням українофобського контенту для поляків, і для цього сформовано цілі ботоферми. Крім того, Росія підтримує окремих політиків, які працюють у цьому сегменті. І Росія намагається отримати з усього цього максимальну вигоду", - підсумував Кулик.

Українці в Польщі - новини

Як писав Главред, партія "Право і справедливість" (ПіС) підготувала законопроєкт про депортацію з Польщі всіх українських чоловіків мобілізаційного віку, які не мають легального працевлаштування. Про цю ініціативу заявив віце-президент партії Тобіаш Бохенський. Окремим пунктом документ передбачає створення в країні центрів депортації - за задумом авторів, це має спростити всю процедуру.

Тим часом у Вроцлаві троє поляків побили українську пару. Молоді українці отримали травми від місцевих жителів, нібито через "український акцент".

Масового від’їзду українців із Польщі через останні погроми очікувати не варто. Однак подібні інциденти можуть спонукати українців активніше самоорганізовуватися та об’єднуватися для захисту своїх інтересів. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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