В аеропорту Лейпцига дрон із вибухівкою атакував український Ан-124 - Die Zeit

Попередньо встановлено, що всередині безпілотника знаходилася пластична вибухова речовина Semtex.

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В аеропорту Лейпцига дрон із вибухівкою атакував український Ан-124 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, antonov.com

Коротко:

Дрон влучив у ділянку крила, під якою розташовані паливні баки

Після зіткнення з повітряним судном дрон відскочив і впав на землю

Увечері 4 серпня в аеропорту Лейпцига в Німеччині FPV-дрон із вибухівкою врізався в крило українського транспортного літака Ан-124 "Руслан". Безпілотник влучив у ділянку крила, де розташовані паливні баки, однак з невідомих причин не вибухнув. Про це повідомляє Die Zeit.

За даними видання, безпілотник атакував літак близько 20:30 за київським часом. Дрон влучив у ділянку крила, під якою розташовані паливні баки. Після зіткнення з повітряним судном дрон відскочив і впав на землю.

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Попередньо встановлено, що всередині безпілотника знаходилася пластична вибухова речовина Semtex. Саме місце удару могло зробити атаку особливо небезпечною: детонація в районі паливних баків потенційно здатна призвести до серйозного пошкодження літака та загоряння.

Після падіння безпілотник пролежав на території аеропорту близько чотирьох годин. Виявити його вдалося випадково. Водій екскурсійного автобуса помітив апарат і навіть наступив на нього, після чого повідомив про знахідку співробітникам служби безпеки.

На місце прибули фахівці, які знешкодили вибуховий пристрій. Через інцидент роботу аеропорту довелося призупинити. Подія також привернула увагу німецьких правоохоронних органів через можливий іноземний слід.

На початковому етапі слідство розглядало різні версії події, зокрема припущення про те, що безпілотник міг використовуватися для розвідки або як попередження. Однак вивчення відеозаписів та виявлення вибухової речовини вказують на те, що апарат міг бути призначений саме для завдання шкоди.

Раніше також з’явилася інформація про оцінку американської розвідки, згідно з якою за використанням дрона могла стояти російська спецслужба. При цьому Німеччина публічно не оголошувала Росію винною в атаці. Німецькі представники лише вказували на можливу причетність іноземної держави.

Після інциденту міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявив про необхідність перевірити версію про іноземне втручання. Через кілька днів Рада національної безпеки Німеччини провела засідання, на якому обговорювалася ситуація навколо події в аеропорту Лейпцига.

Зазначимо, що з 2022 року аеропорт Лейпциг/Галле слугує базою для української авіакомпанії "Антонов" замість зруйнованого аеродрому "Гостомель". Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" перебазувала до Німеччини щонайменше п’ять вантажних літаків Ан-124 ("Руслан"), а також обладнання та персонал.

Наліт дронів - головне

Як писав Главред, у 2025 році невідомі дрони були помічені в повітряному просторі Данії. На півночі країни було закрито аеропорт "Ольборг".

Того ж року під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

В результаті атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає.

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Літак Ан-124 "Руслан" Кодове ім'я НАТО Condor - радянський транспортний літак розробки КБ Антонова. Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві. Вироблявся в колишньому СРСР спочатку на ДП Київський авіаційний завод "Авіант" і серійно в Ульяновську в РФ. Головний конструктор Віктор Толмачов. Загалом було побудовано 55 літаків, пише Вікіпедія.

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