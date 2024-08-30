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У Бєлгороді лунають вибухи: росіяни скаржаться на ракетні удари

Степан Гафтко
30 серпня 2024, 21:52
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Ввечері 30 серпня повідомляється, що в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, які спричинили пожежі.
У Бєлгороді лунають вибухи: росіяни скаржаться на ракетні удари
Вибухи в Бєлгороді / колаж: Главред, фото: скриншот з відео

У російському Бєлгороді 30 серпня місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи, а влада міста заявила у пряме влучання снаряда. Про це сповістив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та російські Telegram-канали.

Як заявили місцеві мешкані, ввечері 30 серпня у місті було чутно як мінімум 4-5 сильних вибухів. У деяких районах повідомляється про пожежу, подекуди видно сильне задимлення.

відео дня

Раніше губернатор регіону заявляв про ракетну небезпеку у самому Бєлгороді та нвколишніх містах.

Перед цим губернатор області повідомив про ракетну небезпеку в Бєлгороді та Бєлгородському районі, Шебекіно та Шебекинському окрузі.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста", - заявив Гладков.

Також він заявив, що сняряд нібито потрапив у легковий автомобіль, внаслідок чого загинула одна людина.

Також губернатор області стверджує, що внаслідок удару було поранено семеро мирних жителів.

У Бєлгороді лунають вибухи: росіяни скаржаться на ракетні удари
Вибухи в Бєлгороді / Фото: скриншот з відео

"За попередньою інформацією, у місті Бєлгороді є прямі влучання в МКБ, у кілька комерційних об'єктів і в легковий автомобіль. У Бєлгородському районі в селищі Дубове горять два приватні будинки", - додав Гладков.

Що відомо про Бєлгородську область?

Бєлгородська область — область Російської Федерації, що розташована в Центральній Росії на 500—700 км на південь від Москви, на кордоні з Україною. Майже вся територія області (крім п'яти північних районів) належить до української національної території. У сучасних межах Бєлгородська область існує з 6 січня 1954 року. Обласний центр — місто Бєлгород, повідомляє Вікіпедія.

Атака на Бєлгород - останні новини

Нагадаємо, 25 червня повідомлялось, що ЗСУ провели масовану атаку дронами по Бєлгородській області. Тоді губернатор регіону Гладков заявив, що їхні сили ППО начебто збили 29 ударних БпЛА.

Пізніше повідомлялось, що 17 серпня ЗСУ двічі заходили на територію Бєлгородської області, оооднак не змогли там закріпитися.

Також стало відомо, що влада РФ перекидає додаткові війська у Бєлгородську область, щоб захистити її від наступу ЗСУ, а можливо і проводитти штурмові дії проти України.

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війна Росії та України Білгородська область
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