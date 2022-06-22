"Виграли Курську дугу": Арестович заявив про стратегічний перелом у війні

У війні стався перелом-Арестович

У війні проти Росії трапився ще один стратегічний перелом. Україна вже виграла свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в Telegram.

"Можна сказати, що у війні стався ще один стратегічний перелом. Можна сказати, що ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк. Як заберуть, так і віддадуть", - заявив Арестович.

Він додав, що зараз відбуваються цікаві процеси у зовнішній політиці. Радник голови ОП порівняв ситуацію на українському фронті з Курською дугою.

"Титанічні речі відбуваються зараз у зовнішній політиці. І це, якщо міряти мірками Другої світової війни, то ми виграли Курську дугу і, свого роду, битву за Африку. Це дуже хороші новини", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Луганській області російські окупанти на напрямку Тошківка – Підлісне оволоділи населеними пунктами Підлісне і Мирна Долина і закріплюється на зайнятих рубежах.

Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ в напрямку Білої гори, де мають частковий успіх, проте бойові дії тривають.

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