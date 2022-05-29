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Окупанти обстріляли три громади під Кривим Рогом

29 травня 2022, 20:51

Сьогодні окупанти обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі. В основному - по полях.

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Окупанти обстріляли три громади під Кривим Рогом / facebook com mod mil rus

Російські війська сьогодні, 29 травня 2022 року, обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі (Дніпропетровська область), йдеться в Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Сьогодні окупанти обстріляли території трьох громад у Криворізькому районі. В основному - по полях.

"Але в Зеленодольській громаді влучили по населеному пункту. Там було пошкоджено господарські будівлі та один житловий будинок. Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В інших районах області день пройшов спокійно", - додав Лукашук.

ЗСУ розбивають техніку армії Росії в Україні

Збройні Сили України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по військах Росії. Ворожі військові підрозділи споруджували переправу, щоб потрапити на інший берег і в перспективі влаштувати оточення українських військ на Донбасі. Однак українська армія спрацювала ефективно-росіяни зазнали серйозних втрат. Понад 70 одиниць техніки було розбито.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвигу бійців ЗСУ в Харківській області. Військові 6-ї роти 92-ї бригади 24 лютого, в день військового вторгнення Росії, потрапили в оточення в Старому Салтові, і зуміли здобути перемогу в бою. Наступного дня, 25 лютого, вони зупинили спробу військ РФ прорватися до Харкова.

Армія України відбила штурм військ РФ поблизу Горлівки Донецької області. Ворожі війська намагалися захопити українські позиції на околиці міста. Однак ЗСУ вдалося завдати удару у відповідь, в результаті чого була розбита рота солдатів противника і два танки.

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