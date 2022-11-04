Бунт через мобілізацію: у Примор'ї готують масові акції непокори

У РФ готують протести проти мобілізації / Фото Telegram

Російська влада готується до можливих масових акцій непокори у Владивостоці, які можуть бути спровоковані жорсткою протидією місцевого населення мобілізації на території Приморського краю РФ.

"Місцева влада Владивостока Приморського краю РФ готується до можливих акцій масової непокори. Ці побоювання пов'язані з жорсткою протидією місцевого населення діям і заходам мобілізації на території краю", — повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Відзначається, що місцева поліція і спецслужби планують заходи з протидії можливим акціям непокори та посилення поліцейського режиму в регіоні. Так, передбачена перевірка працездатності систем відеоспостереження установ і організацій Владивостока з наданням віддаленого доступу представникам правоохоронних органів.

"Передбачається, що в найближчі місяці навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході", — підкреслили в управлінні.

Там додають, що переважна частина місцевого населення не підтримує повномасштабне вторгнення російської армії в Україну та мобілізаційні заходи на території краю. "Причинами цього є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців і втрати Росії в ході бойових дій", — підсумували в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язниця за дезертирство та інші наслідки.

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