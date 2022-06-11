"Ракети запустили з моря": у Чорткові пролунали потужні вибухи, у місті немає газу

Росія обстріляла Тернопільську область / скріншот з відео

У Чортківському районі Тернопільської області місцеві жителі почули кілька вибухів. Їх просять залишатися в укриттях, повідомив у Telegram голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Близько 22: 00 в місцевих Telegram-каналах Тернопільської області з'явилися повідомлення про вибухи. Пізніше в ОВА підтвердили цю інформацію.

"Жителі Тернопільської області, залишайтеся в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте і не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів", - підкреслив Труш.

Він додав, що українські фахівці вже почали працювати в Чортківському районі. Всі деталі глава ОВВА пообіцяв повідомити пізніше.

Пізніше мер Тернополя Сергій Надал заявив, що ракети по області російські війська запустили з моря.

Також стало відомо, що в місті Чортків відключили газ.

"У Чорткові відключили газ - тривають роботи з наслідками обстрілу", - повідомив голова Тернопільської ОВВА Володимир Труш

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Раніше в розвідці заявили, що в Росії зараз спостерігається нестача високоточної зброї, але в економічному плані країна-агресор може продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

Зазначимо, що на сьогодні Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України. Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

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