Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено 2 генерали РФ - Арестович

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У захопленій РФ Старій Збур'ївці Херсонської області були знищені 2 генерали російських окупаційних військ, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як розповів він в ефірі Фейгін Live, представники окупантів з армійського корпусу та ФСБ відповідали за організацію референдуму в Херсонській області.

Крім того, в Херсонській області ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів, а також попаданням артилерії вбиті мінімум 200 арабських найманців — швидше за все були сирійці.

"Експрес-тур в Україну виявився останнім. Так само загинуло більше сотні російських військових", - додав радник глави ОП.

Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Зазначалося, що серед успіхів, яких вже вдалося досягти на південному заході області-повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.

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