УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено 2 генерали РФ - Арестович

10 червня 2022, 22:48

Представники окупантів з армійського корпусу і ФСБ відповідали за організацію референдуму в Херсонській області.

ЗСУ розтрощили КСП РФ у Луганській області
/ facebook.com/GeneralStaff.ua

У захопленій РФ Старій Збур'ївці Херсонської області були знищені 2 генерали російських окупаційних військ, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як розповів він в ефірі Фейгін Live, представники окупантів з армійського корпусу та ФСБ відповідали за організацію референдуму в Херсонській області.

Крім того, в Херсонській області ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів, а також попаданням артилерії вбиті мінімум 200 арабських найманців — швидше за все були сирійці.

"Експрес-тур в Україну виявився останнім. Так само загинуло більше сотні російських військових", - додав радник глави ОП.

Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Зазначалося, що серед успіхів, яких вже вдалося досягти на південному заході області-повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.

читайте також"У місті чути гуркіт боїв": ЗСУ вже під Херсоном – Арестович

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також:

новини Херсона Олексій Арестович війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:17

Валерій Жидков розповів про спілкування з рідними в РФ: "У вас там нацисти та отруйні гуси"

22:57

"Щоб не відтяпали": Лукашенко допустив війну за Західну Україну

22:48

Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено 2 генерали РФ - АрестовичВідео

22:47

У Харківській області окупанти призначили гауляйтером білорусаВідео

21:59

"Сакральна дата": окупанти РФ призначили новий термін "захоплення Сєвєродонецька"Відео

Реклама
21:45

"Мені не подобається": Комаровський висловився щодо легалізації медичного канабісу

21:40

Лінію фронту відсунули від Запоріжжя на 5-7 км - ФедоровВідео

21:38

Прикмети на 11 червня: що не можна робити на Троїцьку батьківську суботу і як не потрапити в бідуВідео

21:14

Продав коштовності: вчитель з Грузії зібрав пристойну суму для допомоги українцямВідео

21:06

Гороскоп Таро на липень 2022: Овнам - удача, Тельцям - доленосна зустріч, Близнюкам - грошіВідео

21:03

Ірина Білик розповіла про сон в обіймах відомого британського політика

21:02

П'ять снарядів з 18 км - розтрощено РСЗВ Град ворога: ЗСУ влучно розбили позиції армії РФВідео

20:59

"Лабораторія жахів": у США попередили про початок повзучої анексії РФ ХерсонщиниВідео

20:44

У РФ закінчується "гарматне м'ясо", новобранців заманюють "контрактом в один кінець"Відео

20:18

Москву потрібно скасувати: в Мережі від імені Кличка потролили Путіна

19:59

Шольц заговорив про зняття санкцій з Росії та назвав головну умовуВідео

19:56

"Кубиків ще немає, кульки намітилися": Максим Галкін з голим торсом пожартував над собою

19:37

Китай розпочне війну в разі оголошення Тайванем незалежності - міністр

19:33

Перелом буде у липні-серпні: ЗСУ отримають зброю і підуть у масштабний контрнаступ – МаломужВідео

19:27

Окупанти атакують Сєвєродонецьк і готують штурм Слов'янська - Генштаб ЗСУВідео

Реклама
19:26

Час закінчується: чому Україні потрібно поспішати звільняти свої земліПогляд

18:59

"Смоленськ - це Литва": у Вільнюсі відповіли на скандальну ініціативу Держдуми РФВідео

18:37

Зірка серіалу Всі жінки відьми підтримала Україну оригінальним способомВідео

18:29

Втратили бойовий дух і стали "бомжами": окупант РФ розповів дружині, як живе в лісі в УкраїніВідео

18:28

Заллють потужні дощі з грозами: українців попередили про різке похолодання і назвали терміниВідео

18:01

Один пост про війну за весь час і суцільне свято: як живе Ліза Ющенко

18:00

Росінвестор Diia City Токарєв літав до Криму, має нерухомість в РФ і батька, наближеного до Кремля – ЗМІ

17:53

У разі успіху на Донбасі РФ може атакувати Дніпро, Запоріжжя та Одесу - розвідкаВідео

17:42

Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, їх мета - вся Україна - ГУРВідео

17:31

Україні незабаром можуть надати ППО, яке завадить РФ бити ракетами і авіацією – нардепВідео

17:30

Бомжацький фашизм Росії: як режим Путіна увібрав у себе найгіршеПогляд

17:15

Ніно Катамадзе приїхала підтримати Україну: де виступить співачка

17:10

Олег Псюк та Олександра Білобров: як познайомилися, з чого почався роман та коли весілля

17:09

Чи зможуть окупанти прорватися до Одеси через Миколаїв: Кім озвучив сценаріїВідео

16:55

Гуркіт і клуби диму: у Донецьку прогриміли вибухи біля офісу ватажка "ДНР" ПушилінаВідео

16:41

Батько дізнався, що сини на фронті, і теж пішов воювати: вони разом у лавах ЗСУ б'ють війська РФВідео

16:27

Вантаж 200 для Липецької області: ЗСУ ліквідували командира з медроти рашистівВідео

16:25

Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний

16:01

Переможниця "Холостяка" Шульгіна показала тіло після пологів

15:36

Глава Міноборони Британії про війну з РФ: ЗСУ можуть вибити окупантів з ДонбасуВідео

Реклама
15:32

"Взагалі дика дурість": Гіркін повідомив про безпорадність "армії ДНР" на ДонбасіВідео

15:28

Агутін відповів на чутки про еміграцію

15:25

Хочете "зберегти обличчя" Путіну - віддайте Браденбург чи Піренеї: Польща рознесла "поступки" МосквіВідео

15:15

У Білорусі може повторитися "український сценарій": "влада піде вперед з автоматами" - ЛукашенкоВідео

15:06

Цинізм зашкалює: пропагандисти зняли на руїнах Азовсталі україномовний кліп на пісню "Пливе кача"Відео

14:59

Новий наступ на Київ: у Міноборони спрогнозували терміни повторного штурму РФВідео

14:49

"М'яса хочеться!": окупанти їдять собак, поки їх командири заробляють на продажі сухпайківВідео

14:44

Місячний календар на липень 2022: найкращі і найнебезпечніші дні місяця

14:37

Зеленський вдарив санкціями по Путіну і його свиті: Лавров вибухнув істерикоюВідео

14:33

Втопили з гірею: на Херсонщині рашисти катували та вбили підполковника поліції - члена ТрОВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти