Україна переможе "великого ворога" завдяки серії маленьких перемог – Зеленський

У ворога велика країна, але його армія з "маленькими серцями", підкреслив президент.

Володимир Зеленський назвав "рецепт" перемоги у війні / Фото ОП, 10 ОГШБр Едельвейс

Президент Володимир Зеленський впевнений у перемозі України у війні з агресором - РФ. При цьому він озвучив прогноз з приводу того, чим закінчиться війна.

Глава держави під час інтерв'ю Associated Press висловив упевненість, що його нація переможе завдяки серії "маленьких перемог" і "маленьких кроків" проти "дуже великої країни, великого ворога, великої армії", але армії, за його словами, з "маленькими серцями".

Зеленський також визнав, що війна Україну "змінила", що, врешті-решт, вона зробила її суспільство сильнішим.

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"Це могло піти одним шляхом, розділити країну, або іншим шляхом – об'єднати нас. Я дуже вдячний. Я вдячний усім - кожному окремому партнеру, нашим людям, слава Богу, всім - що ми знайшли цей шлях у цей критичний для нації момент. Пошук цього шляху врятував нашу націю, а ми врятували нашу землю. Ми разом", — резюмував глава держави.

Прогнози по закінченню війни

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні Сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже сьогодні Україна здатна потрапляти по цих цілях, і Крим все більше нагадує пастку для Збройних сил РФ.

На думку Олексія Арестовича, Україна зможе максимально наблизитися до Криму після звільнення Мелітополя. Він назвав Мелітополь ключем до всієї оборони півдня. Це місто є найбільшим промисловим і транспортним вузлом.

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