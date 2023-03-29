Військовий експерт пояснив, чому російська армія вичерпала свій потенціал

Російські окупанти, каже Олег Жданов, переходять до стратегічної оборони, оскільки практично повністю вичерпали свій військовий потенціал.

Олег Жданов / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Згідно з ситуацією, яка склалася на фронті зараз, армія російських агресорів почала переходити в стратегічну оборону. Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Виходячи з обстановки на фронті, яку ми бачимо сьогодні, дійсно можна зробити висновок, що Росія переходить до стратегічної оборони. Росіяни ще будуть проводити атакувальні дії, можливо, не один місяць і не на одній ділянці фронту", ‒ сказав він.

Як вважає Жданов, російські окупанти переходять до стратегічної оборони, оскільки практично повністю вичерпали свій військовий потенціал.

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"Але ніяких проривних наступів від російської армії чекати вже не доводиться, оскільки вона вже вичерпала свій військовий потенціал. Заяви про те, що завтра вони нібито отримають 1600 танків або зберуть, мовляв, 100 літаків, це все казки. Їм би завести пару сотень танків, які знімаються зі зберігання. Загалом, російські війська переходять до стратегічної оборони. Навряд чи ми побачимо в Україні їх якесь оперативне угруповання, яке здатне вирішувати хоча б оперативні, не кажучи вже про стратегічні завдання", ‒ сказав він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше заявив, що окупанти Росії незабаром можуть піти в новий наступ.

Ворог може атакувати на декількох напрямках. Він підкреслив, що наступні тижні на війні стануть критичними.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що темпи наступу ворожих військових підрозділів Росії під Бахмутом Донецької області знижуються. Втім, ситуація для ЗСУ залишається складною. Є загроза оточення угруповання українських військ з півночі та півдня міста.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що окупанти РФ перекидають свої війська на різні ділянки фронту. Не виключена спроба окупантів перейти в наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, але загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївці з метою оточення міста.

Контрнаступ ВСУ: