"Світ і РФ схилятимуть Україну до поступок": Зеленський заявив про небезпечні наслідки падіння Бахмута

У разі захоплення міста окупантами РФ "продасть" це Заходу, росіянам, Китаю та Ірану як свою перемогу, а Україна зіткнеться з тиском.

Зеленський заявив про небезпечні наслідки падіння Бахмута/ 93 ОМБр Холодний Яр, Офіс президента України

Якщо країні-агресорці Росії вдасться захопити місто Бахмут на Донеччині, то вона "продасть" це як свою перемогу Заходу, Китаю, Ірану, а також населенню РФ.

Російський диктатор Володимир Путін у разі падіння Бахмута може сприйняти це як слабкість українців і почати ще сильніше тиснути. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Press.

"Якщо він відчує кров – відчує, що ми слабкі, – він тиснутиме, тиснутиме, тиснутиме. Ми не можемо втрачати щаблі, тому що війна – це пиріг – шматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки", – сказав Зеленський.

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Він додав, що Україна може зіткнутися з сильним тиском у разі захоплення Бахмута російськими загарбниками. Країна-агресорка РФ спробує використати захоплення міста на свою користь, "виторгувати" собі міжнародну підтримку і схилити Україну до неприйнятних для нашої держави компромісів.

"Це буде як з боку міжнародної спільноти, так і всередині країни. Наше суспільство відчуватиме втому і підштовхуватиме мене до компромісу з ними", – наголосив президент України.

Ситуація у Бахмуті

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував повідомлення британської розвідки про те, що російська окупаційна армія нібито практично припинила свій наступ у районі Бахмута. Кількість ворожих атак на цьому напрямку дійсно зменшилась, але бої за місто досі тривають і цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що у районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступальні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

В ISW пізніше повідомили, що російські окупанти продовжують спроби захопити Бахмут. Нині загарбники просунулись вперед та майже дійшли до центру міста. Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин перекидає "вагнерівців" на Авдіївський напрямок. У Бахмуті зменшилась кількість атак.

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