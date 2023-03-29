"Світ і РФ схилятимуть Україну до поступок": Зеленський заявив про небезпечні наслідки падіння Бахмута

Якщо країні-агресорці Росії вдасться захопити місто Бахмут на Донеччині, то вона "продасть" це як свою перемогу Заходу, Китаю, Ірану, а також населенню РФ.
Російський диктатор Володимир Путін у разі падіння Бахмута може сприйняти це як слабкість українців і почати ще сильніше тиснути. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Associated Press.
"Якщо він відчує кров – відчує, що ми слабкі, – він тиснутиме, тиснутиме, тиснутиме. Ми не можемо втрачати щаблі, тому що війна – це пиріг – шматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки", – сказав Зеленський.
Він додав, що Україна може зіткнутися з сильним тиском у разі захоплення Бахмута російськими загарбниками. Країна-агресорка РФ спробує використати захоплення міста на свою користь, "виторгувати" собі міжнародну підтримку і схилити Україну до неприйнятних для нашої держави компромісів.
"Це буде як з боку міжнародної спільноти, так і всередині країни. Наше суспільство відчуватиме втому і підштовхуватиме мене до компромісу з ними", – наголосив президент України.
Ситуація у Бахмуті
Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував повідомлення британської розвідки про те, що російська окупаційна армія нібито практично припинила свій наступ у районі Бахмута. Кількість ворожих атак на цьому напрямку дійсно зменшилась, але бої за місто досі тривають і цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що у районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступальні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.
В ISW пізніше повідомили, що російські окупанти продовжують спроби захопити Бахмут. Нині загарбники просунулись вперед та майже дійшли до центру міста. Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин перекидає "вагнерівців" на Авдіївський напрямок. У Бахмуті зменшилась кількість атак.
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