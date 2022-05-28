ЗСУ відбили сім ворожих атак на Донбасі: тривають бої

ЗСУ відбили сім ворожих атак на Донбасі / Reuters

Бійці ЗСУ змогли відбити сім атак російських військ в районі Донецької та Луганської областей. Тривають бойові дії на кількох локаціях, повідомляє угруповання Об'єднаних сил.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На 3 локаціях тривають бої", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїни ЗСУ знищили:

1 танк;

6 ворожих автомобілів.

1 безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.

При цьому окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів у Донецькій та в Луганській областях за добу.

Україна готова вдарити по Кримському мосту

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у квітні заявляв, що Україна готова вдарити по Кримському мосту. Дана естакада використовується ворогом для перекидання підкріплення своїм військовим підрозділам.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данилов.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь вибухнув заявою, згідно з якою слова Данілова про готовність Києва вдарити по Кримському мосту нібито є "анонсом теракту". Москва, мовляв, має намір провести " правову перевірку "з метою "подальшого покарання".

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