ЗСУ відбили сім ворожих атак на Донбасі: тривають бої

Окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях за добу.
Бійці ЗСУ змогли відбити сім атак російських військ в районі Донецької та Луганської областей. Тривають бойові дії на кількох локаціях, повідомляє угруповання Об'єднаних сил.
"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На 3 локаціях тривають бої", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що воїни ЗСУ знищили:
- 1 танк;
- 6 ворожих автомобілів.
- 1 безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.
При цьому окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів у Донецькій та в Луганській областях за добу.
Україна готова вдарити по Кримському мосту
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у квітні заявляв, що Україна готова вдарити по Кримському мосту. Дана естакада використовується ворогом для перекидання підкріплення своїм військовим підрозділам.
"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данилов.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь вибухнув заявою, згідно з якою слова Данілова про готовність Києва вдарити по Кримському мосту нібито є "анонсом теракту". Москва, мовляв, має намір провести " правову перевірку "з метою "подальшого покарання".
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