ЗСУ атакували важливий завод РФ з виробництва дронів: що вдалося знищити

Марія Николишин
24 квітня 2026, 15:21
Ураження заводу знизить спроможності противника щодо ударів по Україні.
  • ЗСУ ракетами "Нептун" атакували російський завод "Атлант Аеро"
  • Підтверджено знищення та пошкодження виробничих приміщень підприємства
  • Завод здійснює проектування, виготовлення та випробування БпЛА

19 квітня ЗСУ ракетами "Нептун" атакували завод "Атлант Аеро" у Таганрозі. В результаті удару знищено кілька виробничих приміщень підприємства. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Уточнено результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області РФ - підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

"Ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - наголосили у Генштабі.

Крім того, відомо, що в результаті ураження 22 квітня патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ проекту 22460 у Севастополі підтверджено пошкодження бойової рубки.

Удари по Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 квітня СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у населеному пункті Мєшиха Нижньогородської області РФ. Там виникла масштабна пожежа.

Також у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сизранський нафтопереробний завод.

20 квітня Сили оборони України вдарили по низці важливих об'єктів російських окупантів. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Туапсе, двох десантних кораблів, нафтобази та складів боєприпасів.

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

