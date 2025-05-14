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"Зустріч з Путіним має закінчитись політичною перемогою": деталі від Зеленського

Юрій Берендій
14 травня 2025, 19:29
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Зеленський назвав ключові можливі результати переговорів з російським диктатором Путіним.
'Зустріч з Путіним має закінчитись політичною перемогою': деталі від Зеленського
Гучна заява Зеленського про переговори у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Путін боїться переговорів із Зеленським
  • Результатом можливих переговорів має стати припинення вогню або обмін полоненими всіх на всіх

Особиста зустріч із Володимиром Путіним навряд чи розв’яже всі проблеми, однак вона могла б стати важливим політичним кроком у напрямку до миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Spiegel, передає Укрінформ.

За його словами, попри очевидний страх, він не виключає, що Путін все ж може з’явитися в Туреччині цього тижня.

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"По-перше, я не дуже вірю в те, що Путін особисто здатний зустрітися. Мені здається, він боїться. Хоча якщо він відчує сильний удар по своїй економіці і росіяни також, тоді, на мою думку, все ще існує ймовірність того, що він приїде", - припустив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що віддав би перевагу переговорам в Анкарі — про це він говорив у телефонній розмові з президентом Туреччини. Утім, якщо російський лідер прибуде до Стамбула, він готовий зустрітися з ним і там.

Зеленський наголосив, що особиста зустріч із Путіним необхідна для пошуку формату, який допоможе наблизити завершення війни.

"Якщо я зустрінуся з Путіним, то це має закінчитися політичною перемогою – припиненням вогню або обміном полоненими — усіх на всіх. А якщо він не приїде, це означає, що він не хоче політичної перемоги, до речі, для жодної зі сторін", - зауважив Зеленський.

Коментуючи ставлення США та припущення про більший тиск на Київ, ніж на Москву, він зазначив, що Трампу слід довести, що Путін не говорить правди, і що процес не гальмується з українського боку.

Також президент висловив сподівання, що Сполучені Штати запровадять новий пакет санкцій, який стане серйозним викликом для Росії, підкресливши, що у Вашингтоні вже готові до таких рішучих дій.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні масштабну підтримку, яка перевищить усі очікування, у разі якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від укладання мирної угоди під час переговорів у Стамбулі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Трамп також дав зрозуміти, що можливий прорив у перемовинах між Києвом і Москвою, які мають пройти у четвер, 15 травня, в Туреччині.

Тим часом спеціальний представник президента США Стів Віткофф висловив сподівання на якнайшвидше проведення особистої зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Як зазначив політолог і політичний консультант Ігор Рейтерович, переговори в Стамбулі можуть пройти по одному з двох сценаріїв.

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Що відомо про Der Spiegel?

Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

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