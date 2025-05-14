'Зустріч з Путіним має закінчитись політичною перемогою': деталі від Зеленського

Про що сказав Зеленський:
- Путін боїться переговорів із Зеленським
- Результатом можливих переговорів має стати припинення вогню або обмін полоненими всіх на всіх
Особиста зустріч із Володимиром Путіним навряд чи розв’яже всі проблеми, однак вона могла б стати важливим політичним кроком у напрямку до миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Spiegel, передає Укрінформ.
За його словами, попри очевидний страх, він не виключає, що Путін все ж може з’явитися в Туреччині цього тижня.
"По-перше, я не дуже вірю в те, що Путін особисто здатний зустрітися. Мені здається, він боїться. Хоча якщо він відчує сильний удар по своїй економіці і росіяни також, тоді, на мою думку, все ще існує ймовірність того, що він приїде", - припустив Зеленський.
Зеленський також повідомив, що віддав би перевагу переговорам в Анкарі — про це він говорив у телефонній розмові з президентом Туреччини. Утім, якщо російський лідер прибуде до Стамбула, він готовий зустрітися з ним і там.
Зеленський наголосив, що особиста зустріч із Путіним необхідна для пошуку формату, який допоможе наблизити завершення війни.
"Якщо я зустрінуся з Путіним, то це має закінчитися політичною перемогою – припиненням вогню або обміном полоненими — усіх на всіх. А якщо він не приїде, це означає, що він не хоче політичної перемоги, до речі, для жодної зі сторін", - зауважив Зеленський.
Коментуючи ставлення США та припущення про більший тиск на Київ, ніж на Москву, він зазначив, що Трампу слід довести, що Путін не говорить правди, і що процес не гальмується з українського боку.
Також президент висловив сподівання, що Сполучені Штати запровадять новий пакет санкцій, який стане серйозним викликом для Росії, підкресливши, що у Вашингтоні вже готові до таких рішучих дій.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні масштабну підтримку, яка перевищить усі очікування, у разі якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від укладання мирної угоди під час переговорів у Стамбулі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Трамп також дав зрозуміти, що можливий прорив у перемовинах між Києвом і Москвою, які мають пройти у четвер, 15 травня, в Туреччині.
Тим часом спеціальний представник президента США Стів Віткофф висловив сподівання на якнайшвидше проведення особистої зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Як зазначив політолог і політичний консультант Ігор Рейтерович, переговори в Стамбулі можуть пройти по одному з двох сценаріїв.
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