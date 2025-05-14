'Зустріч з Путіним має закінчитись політичною перемогою': деталі від Зеленського

Зеленський назвав ключові можливі результати переговорів з російським диктатором Путіним.

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Гучна заява Зеленського про переговори у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Путін боїться переговорів із Зеленським

Результатом можливих переговорів має стати припинення вогню або обмін полоненими всіх на всіх

Особиста зустріч із Володимиром Путіним навряд чи розв’яже всі проблеми, однак вона могла б стати важливим політичним кроком у напрямку до миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Spiegel, передає Укрінформ.

За його словами, попри очевидний страх, він не виключає, що Путін все ж може з’явитися в Туреччині цього тижня.

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"По-перше, я не дуже вірю в те, що Путін особисто здатний зустрітися. Мені здається, він боїться. Хоча якщо він відчує сильний удар по своїй економіці і росіяни також, тоді, на мою думку, все ще існує ймовірність того, що він приїде", - припустив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що віддав би перевагу переговорам в Анкарі — про це він говорив у телефонній розмові з президентом Туреччини. Утім, якщо російський лідер прибуде до Стамбула, він готовий зустрітися з ним і там.

Зеленський наголосив, що особиста зустріч із Путіним необхідна для пошуку формату, який допоможе наблизити завершення війни.

"Якщо я зустрінуся з Путіним, то це має закінчитися політичною перемогою – припиненням вогню або обміном полоненими — усіх на всіх. А якщо він не приїде, це означає, що він не хоче політичної перемоги, до речі, для жодної зі сторін", - зауважив Зеленський.

Коментуючи ставлення США та припущення про більший тиск на Київ, ніж на Москву, він зазначив, що Трампу слід довести, що Путін не говорить правди, і що процес не гальмується з українського боку.

Також президент висловив сподівання, що Сполучені Штати запровадять новий пакет санкцій, який стане серйозним викликом для Росії, підкресливши, що у Вашингтоні вже готові до таких рішучих дій.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні масштабну підтримку, яка перевищить усі очікування, у разі якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від укладання мирної угоди під час переговорів у Стамбулі. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Трамп також дав зрозуміти, що можливий прорив у перемовинах між Києвом і Москвою, які мають пройти у четвер, 15 травня, в Туреччині.

Тим часом спеціальний представник президента США Стів Віткофф висловив сподівання на якнайшвидше проведення особистої зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Як зазначив політолог і політичний консультант Ігор Рейтерович, переговори в Стамбулі можуть пройти по одному з двох сценаріїв.

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Що відомо про Der Spiegel? Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

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