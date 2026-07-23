Долар вирвався вперед, євро дешевшає: свіжий курс валют на 24 липня

Гривня втратила позиції лише щодо двох валют.

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Курс валют в Україні на 24 липня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у п’ятницю

Яка валюта стала дешевшою

На п’ятницю, 24 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість злотого та долара стала вищою. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На п’ятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,81 грн/дол. Таким чином українська національна валюта обвалилася на 4 копійки.

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Курс євро

Водночас щодо євро гривня посилила позиції. Офіційний курс цієї валюти 24 липня буде на рівні 51,05 грн/євро, що на 2 копійки менше, ніж у четвер (51,07 грн/євро).

Курс злотого

Польський злотий також несподівано подорожчав. На п’ятницю курс цієї валюти встановлено на рівні 11,80 грн/злотий, хоча днем раніше вартість складала 11,79 грн/злотий. Таким чином гривня обвалилася на 1 копійку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи може курс валют різко змінитися

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що різких коливань курсу долара та євро найближчим тижнем не очікується, а основні зміни відбуватимуться в межах звичних щоденних коливань.

На його думку, валютний ринок продовжить рухатися у сформованих межах. Базовий орієнтир для долара становитиме 44,5-45 гривень за долар, а для євро - 50,5-52,5 гривні за євро.

"Поки пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, істотних підстав для різкого перегляду курсу євро в Україні також не буде", - додав він.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов говорив, що у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5-46,5 грн/дол., а курс євро - в межах 52,5-53,5 грн/євро.

Фінансист і економіст Сергій Фурса заявляв, що у 2027 або 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні. За його словами, потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію.

Крім того, поки Національний банк України намагається стабілізувати ринок валютними інтервенціями, уряд уже прораховує довгострокові сценарії девальвації, за якими курс американської валюти у майбутньому може перетнути рубіж у 50 гривень.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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