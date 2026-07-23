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95-річний відомий актор розповів, як разом із донькою боровся з раком 4-ї стадії

Віталій Кірсанов
23 липня 2026, 14:20
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Незважаючи на невтішні прогнози лікарів, сьогодні обоє заявляють, що змогли перемогти хворобу.
Актор Вільям Шетнер та його донька одночасно боролися з раком
Актор Вільям Шетнер та його донька одночасно боролися з раком / колаж: Главред, фото: facebook.com/williamshatner

Коротко:

  • Актор Вільям Шетнер та його донька одночасно боролися з раком
  • Пережитий досвід надихнув сім'ю на новий проєкт

Легендарний актор Вільям Шетнер, який прославився роллю капітана Кірка в культовому серіалі "Зоряний шлях", вперше докладно розповів про важкий період, коли він і його дочка Мелані практично одночасно зіткнулися з онкологічними захворюваннями.

Як повідомляє People, батько та донька проходили лікування паралельно. Незважаючи на невтішні прогнози лікарів, сьогодні обоє заявляють, що змогли перемогти хворобу.

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Мелані зізналася, що найважчим для неї було усвідомлення того, що їй доведеться боротися з раком одночасно з батьком.

"Я добре пам’ятаю момент, коли подумала: „У мене просто немає сил одночасно проходити лікування самій і втратити батька"", - розповіла вона в інтерв’ю People.

У доньки актора діагностували рак молочної залози четвертої стадії. Майже в той самий час Шетнер дізнався, що у нього меланома з метастазами в легенях і головному мозку.

Після виявлення пухлини на щоці актор переніс операцію, а потім протягом двох років проходив курс імунотерапії. Мелані, у свою чергу, довелося пройти хіміотерапію, хірургічне лікування та 30 сеансів променевої терапії.

Незважаючи на власну боротьбу з хворобою, Шетнер одразу запропонував доньці повністю оплатити її лікування, щоб позбавити її зайвих переживань.

"Я не хочу, щоб ти думала про гроші. Просто надсилай мені всі рахунки", - сказав актор.

Пережитий досвід надихнув сім’ю на новий проєкт. Вільям Шетнер і Мелані запускають подкаст No Time but Now ("Немає іншого часу, крім зараз"), де говоритимуть про онкологічні захворювання, ділитимуться особистими історіями та запрошуватимуть до розмови лікарів, пацієнтів і людей, яким вдалося перемогти рак.

За словами родини, головна мета проєкту - підтримати тих, хто зараз проходить через подібні випробування, і показати, що навіть у найскладніших ситуаціях не можна втрачати надію.

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Про особу: Вільям Шетнер

Вільям Шетнер - канадський актор, письменник, режисер і продюсер, який здобув світову популярність завдяки ролі капітана Джеймса Т. Кірка у науково-фантастичній франшизі "Зоряний шлях" (Star Trek).

Народився 22 березня 1931 року в Монреалі, Канада.

Очолював місток зорельота "Ентерпрайз" в оригінальному серіалі (1966–1969), анімаційному сиквелі та в семи повнометражних фільмах.

Зіграв головних героїв у популярних американських серіалах "Ті Джей Хукер" (поліцейська драма 1980-х) та "Юристи Бостона", за роль у якому отримав премії "Еммі" та "Золотий глобус".

У жовтні 2021 року у віці 90 років Шетнер полетів у космос на кораблі New Shepard компанії Blue Origin Джеффа Безоса. Він став найстаршою людиною, яка побувала на навколоземній орбіті на той момент.

Написав серію фантастичних романів (у тому числі книги за всесвітом "Зоряний шлях") та кілька автобіографій.

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