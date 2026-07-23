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Красуня-дочка Тома Круза зіграє головну роль у культовій п’єсі Шекспіра

Олена Кюпелі
23 липня 2026, 17:50
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Том Круз уже багато років не підтримує зв’язку зі своєю дочкою Сурі, яка тепер уже доросла.
Сурі Круз з'явилася на прогулянці
Сурі Круз виросла і стала дорослою дівчиною / Колаж Главред, фото: скріншот, Instagram/katieholmes

Коротко:

  • Як зараз виглядає дочка Тома Круза
  • Де вона гратиме

20-річна дочка акторів Тома Круза та Кеті Холмс готується зіграти головну роль у культовій п'єсі Вільяма Шекспіра.

Як стало відомо Page Six, Сурі Круз, яка після закінчення середньої школи ЛаГуардія в Нью-Йорку в червні 2024 року змінила прізвище свого знаменитого батька на друге ім’я своєї знаменитої матері, Ноель, візьме участь у постановці "Сон у літню ніч!", сучасній інтерпретації "Сну в літню ніч".

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Сурі Круз
Сурі Круз - покинута дочка Тома Круза / Instagram suricruise_sc

90-хвилинна вистава буде виконана Сурі та іншими студентами Університету Карнегі-Меллона у студії Пірса при Центрі художньої освіти Trust Arts Education Center у Піттсбурзі, штат Пенсильванія.

Дві вистави відбудуться 31 липня та 1 серпня, після чого актори та знімальна група вирушать за океан.

"Сон у літню ніч!" Прем’єра вистави у Великій Британії запланована на Единбурзькому фестивалі Fringe 2026 року, який відбудеться з 7 по 31 серпня.

Сурі, яка нещодавно закінчила другий курс в Університеті Карнегі-Меллона, вивчає музичний театр у театральній школі коледжу, хоча раніше вважалося, що вона "схиляється" до здобуття ступеня в галузі моди.

У березні вона зіграла роль Ангела у виставі "Космічний мікрохвильовий фон" - єдиній постановці в рамках серії CSA: Off the Page у театрі New Hazlett у Піттсбурзі.

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Про особу: Том Круз

Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий лауреат премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий лауреат премії "Сатурн" (2002, 2022) та чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв’ю з вампіром", "З широко закритими очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" та дилогія "Топ Ган".

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