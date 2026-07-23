Красуня-дочка Тома Круза зіграє головну роль у культовій п’єсі Шекспіра

Коротко:
- Як зараз виглядає дочка Тома Круза
- Де вона гратиме
20-річна дочка акторів Тома Круза та Кеті Холмс готується зіграти головну роль у культовій п'єсі Вільяма Шекспіра.
Як стало відомо Page Six, Сурі Круз, яка після закінчення середньої школи ЛаГуардія в Нью-Йорку в червні 2024 року змінила прізвище свого знаменитого батька на друге ім’я своєї знаменитої матері, Ноель, візьме участь у постановці "Сон у літню ніч!", сучасній інтерпретації "Сну в літню ніч".
90-хвилинна вистава буде виконана Сурі та іншими студентами Університету Карнегі-Меллона у студії Пірса при Центрі художньої освіти Trust Arts Education Center у Піттсбурзі, штат Пенсильванія.
Ексклюзив: Сурі Круз зіграє головну роль у культовій п’єсі Шекспіра; також стало відомо, яку спеціальність вона обрала в університеті https://t.co/LU6iLv6lgJ- Берні Зіліо (@berniezilio) 23 липня 2026
Дві вистави відбудуться 31 липня та 1 серпня, після чого актори та знімальна група вирушать за океан.
"Сон у літню ніч!" Прем’єра вистави у Великій Британії запланована на Единбурзькому фестивалі Fringe 2026 року, який відбудеться з 7 по 31 серпня.
Сурі, яка нещодавно закінчила другий курс в Університеті Карнегі-Меллона, вивчає музичний театр у театральній школі коледжу, хоча раніше вважалося, що вона "схиляється" до здобуття ступеня в галузі моди.
У березні вона зіграла роль Ангела у виставі "Космічний мікрохвильовий фон" - єдиній постановці в рамках серії CSA: Off the Page у театрі New Hazlett у Піттсбурзі.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше "Главред" повідомляв, що російський співак Григорій Лепс, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вчинив черговий вчинок, який не вкладається в голові.
Раніше також дружина легендарного українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Репяхова, поділилася неприємним моментом, який трапився з нею під час дороги додому з відпочинку.
Вас також може зацікавити:
- "Їхній час добіг кінця": Том Круз розірвав стосунки з молодою актрисою - ЗМІ
- "Зробив купу дурниць": Колін Фаррелл розповів, як розлютив Тома Круза на зйомках
- Екс-дружини Тома Круза об’єдналися заради його колишньої дівчини – ЗМІ
Про особу: Том Круз
Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий лауреат премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий лауреат премії "Сатурн" (2002, 2022) та чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв’ю з вампіром", "З широко закритими очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" та дилогія "Топ Ган".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред