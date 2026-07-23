Російська ППО збила власний новітній винищувач Су-57: з'явились нові деталі

InformNapalm розкрив, як когнітивний та кібервплив на розрахунок "БАРС Москва" призвів до знищення новітнього російського винищувача.

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Су-57 збила російська ППО - з'явились нові деталі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, росЗМІ

Ключові тези:

Су-57 знищила російська ППО "БАРС Москва"

Операція готувалась з 17 липня

Міноборони РФ пояснює втрату несправністю

Сьогодні, 23 липня, російська ППО збила власний новітній винищувач Су-57 у Московській області. До цього призвела спецоперація, у межах якої вдалося втрутитися в роботу розрахунку протиповітряної оборони формування "БАРС Москва". Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

За даними спільноти, знищення літака стало практичним результатом комплексної HUMINT- та CYBINT-операції, а сам розрахунок ППО фактично перетворили на інструмент проти власної авіації.

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"Унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування "БАРС Москва" та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації", - зазначили в InformNapalm.

Як готувалась операція

Підготовка до операції розпочалась задовго до самого удару по Су-57. Ще 17 липня InformNapalm повідомляв про опрацювання нового масиву перехоплених у росіян матеріалів, серед яких були стріми з полігону, де готували розрахунки "БАРС Москва" для протидії українським далекобійним дронам.

На основі цих даних аналітики підготували записку для Сил оборони України, у якій систематизували інформацію про підготовку особового складу, програмно-апаратний комплекс, алгоритми бойової роботи формування та виявлені вразливості системи. Здобуту інформацію використали не лише для спостереження за противником - знайдені підходи дозволили вплинути на роботу одного з розрахунків "БАРС Москва" та застосувати створену росіянами систему проти російської ж цілі.

Реакція Москви та попередні розслідування

Втрату новітнього винищувача російське Міноборони поспішило пояснити технічною несправністю, тоді як у російському Z-середовищі вже з'явилися повідомлення про саботаж у роботі ППО "БАРС Москва". Саме ця розбіжність у версіях і стала приводом для часткового розкриття деталей операції.

Версія про технічну несправність Су-57 фігурує в матеріалах InformNapalm не вперше. Ще у 2025 році в межах спільної CYBINT-операції OKBMLeaks спільнота оприлюднила таємні документи російського виробника компонентів систем цього літака - матеріал переклали 13 мовами світу та поширили в численних публікаціях іноземних медіа.

Росія створювала "БАРС Москва" для захисту столичного регіону від українських далекобійних дронів. У підсумку один із розрахунків цієї системи допоміг прибрати з неба російський Су-57.

Су-57 / Інфографіка: Главред

Росіяни змінюють роль винищувача Су-57 - коментар експерта

Росія переглядає бойове призначення винищувача Су-57, перетворюючи його з платформи для ударів і завоювання переваги в повітрі на гнучкий засіб протиповітряної оборони. Про це повідомив аналітик з питань оборони видання Army Recognition Теоман С. Ніканчі.

У червні в мережі з'явилися знімки Су-57 з незвичною конфігурацією зовнішнього озброєння. На літаках помітили пілони та пускові установки типу АКУ-АСП для ракет класу "повітря-повітря" серій Р-73/Р-74 та Р-77.

Су-57 спочатку створювався під зовсім іншу концепцію бою. Ніканчі нагадав, що літак розробляли з розрахунком на внутрішнє розміщення озброєння, малопомітну обтічність, внутрішні відсіки для ракет, а також інтегровану авіоніку й датчики, покликані знизити радіолокаційну помітність машини.

Нові фотографії суперечать цій логіці. Наявність зовнішніх підвісів, за словами аналітика, свідчить про те, що росіяни свідомо жертвують малопомітністю заради розширення бойових можливостей винищувача в конкретних сценаріях.

Ніканчі не виключає, що Су-57 намагаються пристосувати до боротьби з безпілотниками, перехоплення крилатих ракет та контролю повітряного простору в оборонному режимі. Особливу увагу експерт звертає на присутність ракет Р-73/Р-74 - саме вони, на його думку, вказують на ймовірну роль літака як "мисливця за дронами" та перехоплювача крилатих ракет.

Аналітик описав, як може виглядати бойове застосування такого літака в межах російського повітряного простору.

"Су-57, що діє в межах російського повітряного простору, може отримувати координати від наземних радіолокаційних станцій та мереж управління ППО, а потім використовувати свій бортовий багатоматричний АЕСА-радар Н036, електрооптичний комплекс 101КС, засоби інфрачервоного пошуку та стеження, а також підвісний датчик для завершення циклу "від датчика до стрільця"", - пише експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські ЗМІ інформували, що в Підмосков'ї під час польоту розбився військовий літак Су-57. За попередніми даними пілот катапультувався, інцидент зафіксували в Одинцовському районі 23 липня.

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Про джерело: InformNapalm Inform Napalm - волонтерський проєкт з інформування широкої аудиторії про російську агресію проти України. З метою інформування широкої іноземної аудиторії автори проєкту перекладають матеріали десятками мов світу, серед яких японська й китайська. Керівник проєкту - Роман Бурко, речник - Михайло Макарук, пише Вікіпедія.

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