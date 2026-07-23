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Російська ППО збила власний новітній винищувач Су-57: з'явились нові деталі

Юрій Берендій
23 липня 2026, 17:56
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InformNapalm розкрив, як когнітивний та кібервплив на розрахунок "БАРС Москва" призвів до знищення новітнього російського винищувача.
Російська ППО збила власний новітній винищувач Су-57: з'явились нові деталі
Су-57 збила російська ППО - з'явились нові деталі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, росЗМІ

Ключові тези:

  • Су-57 знищила російська ППО "БАРС Москва"
  • Операція готувалась з 17 липня
  • Міноборони РФ пояснює втрату несправністю

Сьогодні, 23 липня, російська ППО збила власний новітній винищувач Су-57 у Московській області. До цього призвела спецоперація, у межах якої вдалося втрутитися в роботу розрахунку протиповітряної оборони формування "БАРС Москва". Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

За даними спільноти, знищення літака стало практичним результатом комплексної HUMINT- та CYBINT-операції, а сам розрахунок ППО фактично перетворили на інструмент проти власної авіації.

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"Унаслідок комплексного когнітивного впливу та кібернетичного втручання вдалося вплинути на роботу розрахунку протиповітряної оборони формування "БАРС Москва" та перетворити російський контур ППО на інструмент ураження власної авіації", - зазначили в InformNapalm.

Як готувалась операція

Підготовка до операції розпочалась задовго до самого удару по Су-57. Ще 17 липня InformNapalm повідомляв про опрацювання нового масиву перехоплених у росіян матеріалів, серед яких були стріми з полігону, де готували розрахунки "БАРС Москва" для протидії українським далекобійним дронам.

На основі цих даних аналітики підготували записку для Сил оборони України, у якій систематизували інформацію про підготовку особового складу, програмно-апаратний комплекс, алгоритми бойової роботи формування та виявлені вразливості системи. Здобуту інформацію використали не лише для спостереження за противником - знайдені підходи дозволили вплинути на роботу одного з розрахунків "БАРС Москва" та застосувати створену росіянами систему проти російської ж цілі.

Реакція Москви та попередні розслідування

Втрату новітнього винищувача російське Міноборони поспішило пояснити технічною несправністю, тоді як у російському Z-середовищі вже з'явилися повідомлення про саботаж у роботі ППО "БАРС Москва". Саме ця розбіжність у версіях і стала приводом для часткового розкриття деталей операції.

Версія про технічну несправність Су-57 фігурує в матеріалах InformNapalm не вперше. Ще у 2025 році в межах спільної CYBINT-операції OKBMLeaks спільнота оприлюднила таємні документи російського виробника компонентів систем цього літака - матеріал переклали 13 мовами світу та поширили в численних публікаціях іноземних медіа.

Росія створювала "БАРС Москва" для захисту столичного регіону від українських далекобійних дронів. У підсумку один із розрахунків цієї системи допоміг прибрати з неба російський Су-57.

Російська ППО збила власний новітній винищувач Су-57: з'явились нові деталі
Су-57 / Інфографіка: Главред

Росіяни змінюють роль винищувача Су-57 - коментар експерта

Росія переглядає бойове призначення винищувача Су-57, перетворюючи його з платформи для ударів і завоювання переваги в повітрі на гнучкий засіб протиповітряної оборони. Про це повідомив аналітик з питань оборони видання Army Recognition Теоман С. Ніканчі.

У червні в мережі з'явилися знімки Су-57 з незвичною конфігурацією зовнішнього озброєння. На літаках помітили пілони та пускові установки типу АКУ-АСП для ракет класу "повітря-повітря" серій Р-73/Р-74 та Р-77.

Су-57 спочатку створювався під зовсім іншу концепцію бою. Ніканчі нагадав, що літак розробляли з розрахунком на внутрішнє розміщення озброєння, малопомітну обтічність, внутрішні відсіки для ракет, а також інтегровану авіоніку й датчики, покликані знизити радіолокаційну помітність машини.

Нові фотографії суперечать цій логіці. Наявність зовнішніх підвісів, за словами аналітика, свідчить про те, що росіяни свідомо жертвують малопомітністю заради розширення бойових можливостей винищувача в конкретних сценаріях.

Ніканчі не виключає, що Су-57 намагаються пристосувати до боротьби з безпілотниками, перехоплення крилатих ракет та контролю повітряного простору в оборонному режимі. Особливу увагу експерт звертає на присутність ракет Р-73/Р-74 - саме вони, на його думку, вказують на ймовірну роль літака як "мисливця за дронами" та перехоплювача крилатих ракет.

Аналітик описав, як може виглядати бойове застосування такого літака в межах російського повітряного простору.

"Су-57, що діє в межах російського повітряного простору, може отримувати координати від наземних радіолокаційних станцій та мереж управління ППО, а потім використовувати свій бортовий багатоматричний АЕСА-радар Н036, електрооптичний комплекс 101КС, засоби інфрачервоного пошуку та стеження, а також підвісний датчик для завершення циклу "від датчика до стрільця"", - пише експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські ЗМІ інформували, що в Підмосков'ї під час польоту розбився військовий літак Су-57. За попередніми даними пілот катапультувався, інцидент зафіксували в Одинцовському районі 23 липня.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про підготовку Кремля до можливого оголошення мобілізації та заходи щодо внутрішньої безпеки. Аналітики інституту у звіті вказали, що Росія готує правову базу для можливого оголошення мобілізації. 22 липня Державна дума схвалила відповідний законопроєкт, а заступник міністра оборони Віктор Горемикін коментував його наслідки для набору військовослужбовців.

Економічний експерт Тарас Загородній заявив про початок паливної кризи в РФ і її довготермінові наслідки для економіки. У інтерв'ю він наголосив, що дефіцит дизеля вдарить по армії та призведе до порушень логістики. Тиждень тому Росія ввела заборону на експорт дизельного палива, тоді як раніше до 40 мільйонів тонн дизеля щорічно йшло на експорт.

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Про джерело: InformNapalm

Inform Napalm - волонтерський проєкт з інформування широкої аудиторії про російську агресію проти України. З метою інформування широкої іноземної аудиторії автори проєкту перекладають матеріали десятками мов світу, серед яких японська й китайська. Керівник проєкту - Роман Бурко, речник - Михайло Макарук, пише Вікіпедія.

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