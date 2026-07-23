Дружина Віктора Павліка розповіла, як на її сина напала літня жінка

Коротко:
- Що сталося з Катериною Репяховою
- Що зробили її синові в дорозі
Дружина легендарного українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, поділилася неприємним моментом, який трапився з нею під час повернення додому з відпочинку.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
За словами блогерки, це був найважчий переліт за всі п’ять років.
"Попереду сиділа злісна бабуся, яка кричала й ображала Мішку. Я намагалася пояснити, що таке нейровідмінний. Він зачіпав її крісло, їй це не подобалося. Після того, як вона накричала на нього, він почав поводитися ще гірше", - ділиться вона.
За словами блогерки, ця жінка також запитала, навіщо везти таку дитину за кордон.
Втім, за словами Катерини, позаду них сиділа приємна молода пара, яка намагалася відволікти й розважити хлопчика.
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Про персону: Віктор Павлік
Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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