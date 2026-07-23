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Дружина Віктора Павліка розповіла, як на її сина напала літня жінка

Олена Кюпелі
23 липня 2026, 15:24оновлено 23 липня, 15:56
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Катерина Репяхова поскаржилася на незадоволену й злу жінку.
Катерина Репяхова, Віктор Павлик
Катерина Репяхова поверталася з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Коротко:

  • Що сталося з Катериною Репяховою
  • Що зробили її синові в дорозі

Дружина легендарного українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, поділилася неприємним моментом, який трапився з нею під час повернення додому з відпочинку.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

За словами блогерки, це був найважчий переліт за всі п’ять років.

Репяхова поскаржилася на інцидент із бабусею
Репяхова поскаржилася на інцидент із бабусею / Скріншот

"Попереду сиділа злісна бабуся, яка кричала й ображала Мішку. Я намагалася пояснити, що таке нейровідмінний. Він зачіпав її крісло, їй це не подобалося. Після того, як вона накричала на нього, він почав поводитися ще гірше", - ділиться вона.

Репяхова поскаржилася на інцидент із бабусею
Репяхова поскаржилася на інцидент із бабусею / Скріншот

За словами блогерки, ця жінка також запитала, навіщо везти таку дитину за кордон.

Репяхова поскаржилася на інцидент із бабусею
Репяхова поскаржилася на інцидент із бабусею / Скріншот

Втім, за словами Катерини, позаду них сиділа приємна молода пара, яка намагалася відволікти й розважити хлопчика.

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Про персону: Віктор Павлік

Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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