Дружина Віктора Павліка розповіла, як на її сина напала літня жінка

Катерина Репяхова поскаржилася на незадоволену й злу жінку.

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Катерина Репяхова поверталася з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Репяхова

Коротко:

Що сталося з Катериною Репяховою

Що зробили її синові в дорозі

Дружина легендарного українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, поділилася неприємним моментом, який трапився з нею під час повернення додому з відпочинку.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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За словами блогерки, це був найважчий переліт за всі п’ять років.

Репяхова поскаржилася на інцидент із бабусею / Скріншот

"Попереду сиділа злісна бабуся, яка кричала й ображала Мішку. Я намагалася пояснити, що таке нейровідмінний. Він зачіпав її крісло, їй це не подобалося. Після того, як вона накричала на нього, він почав поводитися ще гірше", - ділиться вона.

Репяхова поскаржилася на інцидент із бабусею / Скріншот

За словами блогерки, ця жінка також запитала, навіщо везти таку дитину за кордон.

Репяхова поскаржилася на інцидент із бабусею / Скріншот

Втім, за словами Катерини, позаду них сиділа приємна молода пара, яка намагалася відволікти й розважити хлопчика.

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