Ангел Victoria's Secret стала мамою дівчинки та опублікувала фото

Вона опублікувала фото новонародженої дівчинки у своїх соціальних мережах.

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Популярна модель вдруге стала мамою / Колаж Главред, фото Instagram/hoskelsa

Коротко:

Кого народила модель

Як виглядає малятко

Шведська супермодель Ельза Госк, одна з "ангелів" Victoria's Secret, раптово стала мамою.

Радісною новиною знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Ельза Хоск народила маленьку дівчинку / Фото Instagram/hoskelsa

"Наша фея-квітка, Флора Блю, нарешті з нами, народилася в саду, під місяцем, зірками та нашим чарівним квітучим деревом", - написала молода матуся.

Ельза Хоск народила маленьку дівчинку / Фото Instagram/hoskelsa

Ельза Хоск народила маленьку дівчинку / Фото Instagram/hoskelsa

Ельза Хоск народила маленьку дівчинку / Фото Instagram/hoskelsa

Ельза Хоск народила маленьку дівчинку / Фото Instagram/hoskelsa

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Про особу: Ельза Хоск Ельза Хоск - шведська модель. З 2015 року - одна з "ангелів" Victoria’s Secret. Працювала з такими брендами, як Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer та Guess. Хоск посідає 15-те місце у списку найсексуальніших моделей за версією models.com. Вона відкрила показ мод Victoria's Secret у 2016 році та одягла вбрання від Swarovski у 2017 році. Її обрали для демонстрації фантазійного бюстгальтера Dream Angels на показі мод Victoria’s Secret 2018, що відбувся в Нью-Йорку 8 листопада 2018 року. Бюстгальтер вартістю 1 мільйон доларів був розроблений ательє Swarovski та вручну прикрашений 2100 діамантами.

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