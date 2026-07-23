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"Красива під крапельницею": Наталці Денисенко знадобилася медична допомога

Христина Трохимчук
23 липня 2026, 15:00
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Актриса показала себе під крапельницею.
Що сталося з Наталкою Денисенко
Що сталося з Наталкою Денисенко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Наталка Денисенко показала себе під крапельницею
  • Що сталося з актрисою

Українська актриса Наталка Денисенко несподівано опинилася під крапельницею і стурбувала шанувальників. Знаменитість опублікувала фото з лікарні в Instagram.

На опублікованих відео зірка лежить з катетером у руці. Поруч із нею перебуває її наречений - актор і підприємець Юрій Савранський. Він дбайливо тримає кохану за руку й спостерігає за медичною працівницею.

відео дня

Справжню причину нездужання Денисенко розкривати не стала і перевела ситуацію в жартівливе русло. Зірка запропонувала підписникам вибрати власну версію.

Наталка Денисенко під крапельницею
Наталка Денисенко під крапельницею / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Отже, ваші версії: зйомка чергової реклами, побачила рахунок за весілля, довели до сказу хейтери, знімаємо алкогольну інтоксикацію", - з гумором перелічила варіанти актриса.

Пізніше Наталка показала ще одне відео, де вона сидить уже з зачіскою та макіяжем, але все ще під крапельницею. Зірка подякувала шанувальникам за підтримку та іронічно підписала кадр.

Наталка Денисенко - проблеми зі здоров’ям
Наталка Денисенко - проблеми зі здоров’ям / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Ну, таку історію гріх не викласти. Така красива під крапельницею. Дякую всім за підтримку!", - подякувала знаменитість.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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