"Красива під крапельницею": Наталці Денисенко знадобилася медична допомога

Ви дізнаєтеся:
- Наталка Денисенко показала себе під крапельницею
- Що сталося з актрисою
Українська актриса Наталка Денисенко несподівано опинилася під крапельницею і стурбувала шанувальників. Знаменитість опублікувала фото з лікарні в Instagram.
На опублікованих відео зірка лежить з катетером у руці. Поруч із нею перебуває її наречений - актор і підприємець Юрій Савранський. Він дбайливо тримає кохану за руку й спостерігає за медичною працівницею.
Справжню причину нездужання Денисенко розкривати не стала і перевела ситуацію в жартівливе русло. Зірка запропонувала підписникам вибрати власну версію.
"Отже, ваші версії: зйомка чергової реклами, побачила рахунок за весілля, довели до сказу хейтери, знімаємо алкогольну інтоксикацію", - з гумором перелічила варіанти актриса.
Пізніше Наталка показала ще одне відео, де вона сидить уже з зачіскою та макіяжем, але все ще під крапельницею. Зірка подякувала шанувальникам за підтримку та іронічно підписала кадр.
"Ну, таку історію гріх не викласти. Така красива під крапельницею. Дякую всім за підтримку!", - подякувала знаменитість.
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Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
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