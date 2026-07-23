Після прохолоди прийде справжня спека: коли температура різко піде вгору

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у п’ятницю
- Коли температура підскочить до +32 градусів
Погода в Україні у п’ятницю, 24 липня, буде свіжою, а подекуди навіть прохолодною. Однак вже на початку серпня прийде справжня спека. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра найпрохолодніша погода очікується в західних областях України, на Сумщині, Полтавщина та в деяких районах Дніпропетровщини. Там вдень максимальна температура сягатиме +17…+20 градусів.
На решті території України прогнозується +20…+24 градуси, у східних областях та на Одещині буде тепліше, +24…+28 градусів.
"Дощі пройдуть більш інтенсивні у західних областях України, ймовірні часом сильні зливи, на решті території в п'ятницю - атмосфера грайлива, можливі короткі локальні дощі. Звісно, все одно красиве синє небо і сонце лагідне будуть радувати", - додала синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві 24 липня короткий дощ чергуватиметься із ясною красивою погодою. Денна температура повітря складатиме близько +23, +24 градусів.
Коли в Україну прийде спека
Діденко додала, що на вихідних в Україні почне теплішати, а у понеділок температура подекуди підскочить до +30…+32 градусів.
"А ось початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці", - підсумувала вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що 23 липня в Україні очікується свіжа літня погода без спеки. Максимальна температура повітря становитиме +20…+25 градусів.
Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт заявляв, що Європу скоро може накрити нова хвиля спеки з історичними максимумами температури, але на територію України вона поки що не впливатиме.
Синоптик Ігор Кібальчич казав, що у третій декаді липня синоптичні умови над територією України очікуються доволі мінливими, з коливаннями температурних показників та атмосферного тиску.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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