Землю накрив майже 5-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Вчені визначили, що впливає на збурення магнітного поля та коли ситуація стабілізується.

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Прогноз магнітних бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якої сили сьогодні магнітна буря

Коли геомагнітна активність знизиться

На Землі триває магнітна буря, яка почалася 22 липня. Сьогодні, 23 липня, геомагнітний шторм рівня G1 ще триватиме. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Але попередньо, активність знизиться вже 24 липня. При цьому сонячний вітер продовжує посилюватися через вплив корональної діри і може призвести до нових магнітних бур.

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Магнітні бурі 23-26 липня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 4,7, що відповідає жовтому рівню, тобто середнім магнітним коливанням. При цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі теж на жовтому рівні. Сонячний спалах відповідає рівню С5.

Завтра, 24 липня, також очікується К-індекс 4,7. Збурення магнітного поля піде на спад лише 25 липня, коли К-індекс знизиться до показника 2,7, що відповідає зеленому рівню.

Магнітні бурі 23-24 липня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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