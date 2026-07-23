Федоров зробив гучну заяву щодо нової посади та відповів Зеленському - що сказав

Ексочільник оборонного відомства пояснив, чому погоджується лише на одну посаду в державі.

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Федоров відмовився від запропонованих посад і назвав умову повернення в уряд / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези

Федоров відмовився від альтернативних посад

Назвав три посади, що впливають на хід війни

Ексміністр оборони Михайло Федоров відмовився від запропонованої президентом Зеленським альтернативної посади та наполягає на продовженні роботи саме на чолі Міністерства оборони. Заяву Федоров опублікував ексрадник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко.

Федоров нагадав, що очолювана ним команда прийшла в Міністерство з конкретним планом ще на початку року - на запрошення глави держави.

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"На запрошення президента Володимира Зеленського в січні 2026 року наша команда прийшла в Міністерство оборони з конкретним планом, як закінчити війну: захистити небо, зупинити фронт і завдати удару по економіці ворога. Ми назвали цей план AIR-LAND-ECONOMY", - розповів Федоров.

За його словами, впродовж півроку відомство послідовно реалізовувало саме цю стратегію, і результати роботи виявились відчутними на рівні всієї країни.

"Упродовж шести місяців ми послідовно реалізовували саме цей план. Вперше за останні роки Україна почала перехоплювати ініціативу. Наші спільні результати створили те, чого раніше не було, - вікно можливостей, щоб змусити Росію до миру силою. І його не можна втратити", - наголосив він.

Чому Федоров відмовляється від інших посад

Пояснюючи свою відмову від альтернативних варіантів працевлаштування, Федоров звузив коло посад, які, на його думку, реально впливають на перебіг бойових дій.

"Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є лише три посади, які окрім військових на полі бою реально визначають хід війни, - президент України, міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони", - заявив ексочільник відомства.

Які повноваження потрібні для завершення реформ

Федоров пояснив, чому вважає неможливим продовжити розпочату роботу з будь-якої іншої державної посади, окрім міністерської.

"Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони", - підсумував Федоров.

Що цьому передувало

Президент Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єр-міністру - міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову нову посаду - віцепрем'єра з військових новацій. Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, який перебуває з візитом у Києві.

Глава держави пояснив, чому саме координація між військовим і технологічним напрямами вважається зараз ключовим завданням.

"Михайло - в команді. Я запропонував йому кілька посад, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей: остання посада - віцепрем'єр-міністр України з військових новацій, і це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з головкомом нашої армії, з президентом. Все це можна робити, і повинні робити кожного дня", - сказав Зеленський.

Домовленості з Федоровим ще не завершені

Як розповів радник президента Дмитро Литвин в коментарі виданню РБК-Україна, обговорення нової посади триває у закритому форматі.

Литвин також ухилився від будь-яких подробиць щодо запропонованої посади: не назвав ні конкретні повноваження, ні сфери відповідальності, які вона охоплюватиме.

"Ще триває діалог президента з Михайлом, тож некоректно розкривати його зміст", - зазначив Литвин.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Відставка Федорова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський запропонував віцепрем'єрство з військових новацій Михайлу Федорову. Ексміністр Михайло Федоров у відповідь відмовився від посади. За даними ЗМІ, після відставки між президентом і Федоровим відбуваються щоденні контакти.

Президент Володимир Зеленський провів бесіди з командирами корпусів і обговорив взаємодію військових з органами влади на місцях. Також на Банковій обговорювали ймовірність нового призначення для Федорова.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступив публічно і пояснив позицію щодо взаємин із ексміністром оборони. У своїй колонці він попросив вибачення у Федорова і закликав фокусуватися на перемозі.

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Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня по 14 липня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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