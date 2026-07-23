Зерновий коридор України опинився під новою загрозою: чи буде повна блокада

Росія посилила атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна в Чорному морі, намагаючись зірвати роботу українського зернового коридору.

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РФ намагається зірвати роботу українського зернового коридору

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Читайте в матеріалі:

Чому Росія посилила атаки на зерновий коридор України

Чому іноземні судна перестали заходити до українських портів

Чи загрожує Україні повна блокада морського експорту

Коли наслідки для аграрного сектору можуть стати критичними

Російські окупаційні війська посилили атаки на цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря, намагаючись заблокувати роботу українського зернового коридору. 22 липня до українських портів не зайшло жодне іноземне судно, тоді як російські війська продовжили ракетні та дронові удари по портовій інфраструктурі Одеської області. На цьому тлі міжнародні судновласники почали скасовувати фрахтові угоди, а страхові компанії - призупиняти оформлення нових полісів воєнного ризику.

Що зараз відбувається із зерновим коридором України та чи може нинішня ситуація перерости у тривалу кризу морського експорту - розбирався Главред.

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Зеленський розкрив нову тактику РФ щодо портів України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається заблокувати чорноморський зерновий коридор, атакуючи іноземні судна, які прямують до українських портів. За словами глави держави, мета таких дій - зірвати експорт українського зерна та порушити глобальні логістичні маршрути.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, пише "Укрінформ". Президент також повідомив, що в уряді визначили окремого посадовця, який займається цим напрямком.

"Окремий виклик - сільське господарство. Ми це розуміли вже кілька місяців тому, що вони будуть робити. Вони будуть робити все, щоб блокувати нам зерновий коридор. Ви знаєте, що вчора (…) жодне судно не змогло зайти нам у порт. Тобто вони били по всіх суднах. Вони будуть це збільшувати", – наголосив Зеленський.

Зеленський розкрив нову тактику РФ щодо портів України / Фото: Укрінформ

Як Росія намагається зірвати роботу українських портів

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що російські війська продовжують щоденні удари по портовій інфраструктурі Одеської області з тимчасово окупованого Криму. Для атак окупанти застосовують берегові ракетні комплекси "Бастіон" та ракети "Онікс".

Онікс / Інфографіка: Главред

За словами речника, через постійні атаки окремі перевізники вже змінюють логістичні маршрути.

"Ворог хоче максимально заблокувати наші морські експортно-імпортні коридори. Деякі перевізники вже змінюють логістичні маршрути", – розповів Сергій Братчук.

Він додав, що російські війська також атакують цивільні судна під іноземними прапорами.

"Росіяни атакують і цивільні судна під іноземними прапорами. Це їхня цинічна тактика, щоб показати нахабність і спроможність атакувати. На жаль, найближчим часом не варто очікувати на зміни, ворог не почне бити менше. Тому нам потрібно набратись витримки й сили", – наголосив Братчук.

Про персону: Сергій Братчук Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Чому судновласники масово відмовляються заходити до портів України

Після посилення російських атак на портову інфраструктуру Одеської області міжнародні судновласники почали масово скасовувати укладені фрахтові угоди, а страхові компанії припинили оформлення нових полісів воєнного ризику. Про це повідомило видання ASAP Agri.

Після серії ударів по цивільних суднах і портових об’єктах перебування в українських територіальних водах стало надто ризикованим для більшості перевізників. Без страхового покриття воєнних ризиків виконання рейсів стає економічно невигідним, через що частина суден відмовляється заходити до українських портів.

За даними видання наслідки вже відчувають українські трейдери. Деякі великі компанії тимчасово призупинили закупівлю зерна на умовах CPT-порт (доставка до портового термінала), а оператори, які продовжують працювати, знизили закупівельні ціни на зерно нового врожаю приблизно на 300 гривень за тонну. Це означає додаткові втрати для українських аграріїв, які знову зіткнулися з логістичними труднощами.

Водночас видання зазначає, що від українських ударів потерпають і російські зерновози.

Про джерело: ASAP Agri ASAP Agri (або ASAP: Analytical Solutions for Agricultural Problems LTD) - українське аналітичне агентство, що спеціалізується на аграрній тематиці. Виникло як аналітичний підрозділ компанії Atria Brokers 2016 року. У 2024 році відбулося відділення аналітичного відділу Atria Brokers. Він став самостійною фірмою під брендом ASAP Agri. Генеральний директор - Христина Серебрякова. Компанія займається аналізом ринку зернових та олійних культур, аналітикою цін, експортних можливостей, логістичних вузьких місць, прогнозом врожаїв.

Чи є загроза повної блокади зернового коридору

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький підтвердив, що до 21 липня до портів щодня заходило по чотири-п’ять суден, однак наразі робота морського коридору опинилася на паузі. Водночас держава не запроваджувала жодних обмежень на судноплавство і вже працює над забезпеченням стабільної роботи морського коридору, повідомляє Latifundist.

Судна більше не заходять в українські порти / Фото: ВМС України "Держава й уряд будуть максимально застосовувати всі можливі заходи, щоб забезпечити стабільність. Деталі я поки коментувати не буду. Спочатку має відбутися консолідація всіх пропозицій, після чого рішення будуть комунікуватися", – зазначив Висоцький.

За словами посадовця, забезпечення стабільної роботи морського коридору є питанням національної безпеки. Водночас говорити про повну блокаду чи критичні втрати обсягів експорту поки що зарано. Він пояснив, що пауза тривалістю чотири дні, і навіть тиждень, не вплине на річні показники, однак реальний негативний ефект виникне, якщо ситуація затягнеться на кілька місяців.

Водночас, за словами Висоцького, ситуація вже впливає на ринок: низка іноземних імпортерів відмовляється направляти свої судна як до українських, так і до російських портів через загрозу атак.

Про персону: Тарас Висоцький Тарас Миколайович Висоцький - ексзаступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року. З 16 липня 2026 року міністр аграрної політики та продовольства України.

Коли ситуація може стати критичною для аграріїв

Натомість заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що за збереження нинішньої ситуації наслідки для аграрного сектору можуть стати критичними вже за кілька місяців.

У коментарі УНІАН він заявив, що через російські удари по портовій інфраструктурі та транспортних суднах морський експорт продукції АПК майже зупинився. За його словами, це вже створює тиск на внутрішнє ціноутворення.

"На сьогоднішній день внаслідок обстрілів майже зупинився експорт з території України – з портів Великої Одеси. Відповідно, це створює тиск всередині країни на ціноутворення. Ми маємо перехідні залишки збіжжя з минулого сезону порядка 10 млн тонн. На цьому тлі йде активна кампанія по збору нового врожаю. Вивозити ми не можемо, аграрну продукцію потрібно зберігати – все це тисне на ціни, і вони для фермера падають", – каже Марчук.

На думку експерта, якщо найближчим часом не вдасться відновити безпечну роботу портів, ситуація може ускладнитися.

"Для нас дуже важливо найближчим часом поновити зі Збройними Силами України безпеку в портах. Інакше це призведе до труднощів. Умовно, у нас часу перехідного, щоб ситуація не стала критичною – в межах двох-трьох місяців", – прогнозує Марчук.

Він також наголосив, що альтернативні логістичні маршрути не здатні повністю замінити морський експорт.

"З альтернативи – у нас є Дунай, залізниця та автомобільні перевезення. Дунай в кращому випадку може забезпечити перевезення в межах 2-2,5 млн тонн на місяць. Залізниця – в межах мільйона, автомобільні шляхи – в межах 600 тисяч тонн. Ми будемо по мірі можливостей це робити, але це здорожчує логістику. Фінансові втрати зростають в рази. Це буде бити по маржинальності товаровиробників і, відповідно, в підготовці їх до посіву озимих культур. Тому море для нас є ключовим логістичним маршрутом", – підкреслив Марчук.

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Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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