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Ворог відкинутий назад: ЗСУ зачистили 11 населених пунктів на Херсонщині

1 квітня 2022, 00:20

Захоплено трофеї - танки Т-64 і бронемашини РФ.

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/ Facebook/uvPivden

Збройні Сили України в Херсонській області звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем української армії.

Зусиллями наших захисників з 60-ї окремої піхотної бригади ворог відкинутий назад, розповіли в угрупованні військ Південь.

Завдяки військовим 60-й окремій піхотній бригаді місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).

Звільнені від окупантів населені пункти:

  • Нововоронцовка;
  • Мала Шестерня;
  • Новогригорівка;
  • Тополине;
  • Князівка;
  • Краснівка;
  • Свободне;
  • Кам'янка;
  • Пригір'я;
  • Кочубеївка;
  • Орлово.
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/ Facebook/uvPivden

У свою чергу, жителі звільнених територій підтримують і підбадьорюють наших захисників.

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/ Facebook/uvPivden

"Проводячи операції зі звільнення даних населених пунктів підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою. На їхньому рахунку знаходяться танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м на базі МТЛБ", - додали в угрупованні Південь.

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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

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Херсонська область війна Росії та України
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