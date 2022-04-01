Ворог відкинутий назад: ЗСУ зачистили 11 населених пунктів на Херсонщині

Захоплено трофеї - танки Т-64 і бронемашини РФ.
Збройні Сили України в Херсонській області звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем української армії.
Зусиллями наших захисників з 60-ї окремої піхотної бригади ворог відкинутий назад, розповіли в угрупованні військ Південь.
Завдяки військовим 60-й окремій піхотній бригаді місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).
Звільнені від окупантів населені пункти:
- Нововоронцовка;
- Мала Шестерня;
- Новогригорівка;
- Тополине;
- Князівка;
- Краснівка;
- Свободне;
- Кам'янка;
- Пригір'я;
- Кочубеївка;
- Орлово.
У свою чергу, жителі звільнених територій підтримують і підбадьорюють наших захисників.
"Проводячи операції зі звільнення даних населених пунктів підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою. На їхньому рахунку знаходяться танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м на базі МТЛБ", - додали в угрупованні Південь.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.
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