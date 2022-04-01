Ворог відкинутий назад: ЗСУ зачистили 11 населених пунктів на Херсонщині

/ Facebook/uvPivden

Збройні Сили України в Херсонській області звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем української армії.

Зусиллями наших захисників з 60-ї окремої піхотної бригади ворог відкинутий назад, розповіли в угрупованні військ Південь.

Завдяки військовим 60-й окремій піхотній бригаді місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).

Звільнені від окупантів населені пункти:

Нововоронцовка;

Мала Шестерня;

Новогригорівка;

Тополине;

Князівка;

Краснівка;

Свободне;

Кам'янка;

Пригір'я;

Кочубеївка;

Орлово.

/ Facebook/uvPivden

У свою чергу, жителі звільнених територій підтримують і підбадьорюють наших захисників.

/ Facebook/uvPivden

"Проводячи операції зі звільнення даних населених пунктів підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою. На їхньому рахунку знаходяться танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м на базі МТЛБ", - додали в угрупованні Південь.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

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