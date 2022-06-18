Ворог готує масштабний наступ на Луганщині - ОВА

На Луганщині ворог готує наступ / Сергій Гайдай

Генштаб РФ наказав перекинути всі резерви на захоплення населених пунктів Луганської області, йдеться в заяві голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая в Facebооk.

"Чекаємо в найближчі дні великих наступів в Луганській області. Росіяни кинули всі резерви на Сєвєродонецьке та Бахмутське напрямки. Намагаються встановити повний контроль над обласним центром", - підкреслив Гайдай.

Він також додав, що Росія продовжує здійснювати спроби захоплення траси Лисичанськ-Бахмут. Але у них нічого не виходить й вони масово гинуть.

Нагадаємо, раніше луганський губернатор Сергій Гайдай писав - інформація про те, що в промисловій зоні Сєвєродонецька в районі заводі "Азот" заблокована група українських військовослужбовців - чистої води фейк російських пропагандистів.

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"Інформація про блокування заводу "Азот" ‒ брехня, поширювана російськими пропагандистами. Всі інші описані "деталі" - хвора фантазія. Наші тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті", ‒ писав чиновник.

До того роспропагандисти закинули фейк про те, що США нібито розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа.

За словами російських пропагандистів, нібито необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу по Європі.

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