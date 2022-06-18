"Україна втратила Запоріжжя": У Кремлі зганьбилися новим фейком про війну в Україні/ ua.depositphotos.com і УНІАН

За вказівкою Кремля на тимчасово окупованих районах України агресори поширюють фальшиві газети, на сторінках яких опубліковані фальшиві заяви головкому ВСУ Валерія Залужного і радника керівника офісу президента Олексія Арестовича. Про це повідомляється на каналі "Центр протидії дезінформації"при РНБО в месенджері Telegram.

"Ворог поширює фейкові газети, де росіяни фабрикують заяви Залужного і Арестовича про нібито "втрату Запоріжжя" і розпач серед військових", ‒ кажуть чиновники.

Крім того, кажуть українські чиновники, в цих підроблених газетах нібито влада Запорізької області звинувачує офіційний Київ у "геноциді Криму".

"У Херсоні окупанти заселяються в житло українців і посилюють примусову паспортизацію", - йдеться в повідомленні ЦПД.

Паспорти окупанти оформляють для депортованих українців і в тимчасово окупованому Сорокине в Луганській області, а в Маріуполі загарбники відправляють людей за довідками у фільтраційні табори.

"У лікарні Вовчанська людям відмовили в допомозі і вигнали на вулицю. Це приміщення заповнюють пораненими росіянами, а лікарів змушують працювати на окупантів", ‒ підсумували в центрі.

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Нагадаємо, раніше луганський губернатор Сергій Гайдай писав - інформація про те, що в промисловій зоні Сєвєродонецька в районі заводі "Азот" заблокована група українських військовослужбовців - чистої води фейк російських пропагандистів.

"Інформація про блокування заводу "Азот" ‒ брехня, поширювана російськими пропагандистами. Всі інші описані "деталі" - хвора фантазія. Наші тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті", ‒ писав чиновник.

До того роспропагандисты закинули фейк про те, що США нібито розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа.

За словами російських пропагандистів, нібито необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу по Європі.

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