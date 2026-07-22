оли знищать Кримський міст: названо головну умову та сценарій для росіян у Криму

Ключові тези:
- Кримський міст знищать, коли росіяни не поїдуть
- У Криму залишиться 200-300 тисяч росіян
- Депортація росіян коштуватиме пів мільярда доларів
Кримський міст залишиться неушкодженим доти, доки він потрібен росіянам для втечі з півострова - знищать його лише тоді, коли стане очевидно, що окупанти нікуди виїжджати не збираються. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.
За словами експерта, частина цивільного населення Криму вже почала готуватися до від'їзду, тоді як силові структури діють на випередження.
"Схоже, цивільне населення й так уже почало "збирати речі" та залишати Крим. Російські військові та співробітники ФСБ, гадаю, вже вивезли свої сім'ї з півострова, а решта ще й не думають виїжджати", - зазначив Загородній.
При цьому масового результату очікувати не варто - значна частина приїжджих шукатиме способи закріпитися на території.
"Не всі росіяни виїдуть, ми ще довго будемо їх виганяти з Криму. Ніхто не захоче повертатися до свого Мухосранська й нюхати берізки. Росіяни намагатимуться залишитися й вигадуватимуть якісь схеми, наприклад, укладатимуть фіктивні шлюби", - додав він.
Чому Кремль не піде на масову евакуацію
Публічне визнання втрати Криму стало б для Кремля репутаційною катастрофою, тому масштабна евакуація видається малоймовірною.
"Путін не вивозитиме росіян з Криму, бо це ганьба. Якщо почати масово евакуювати росіян, вони розповзатимуться по Росії й розповідатимуть про те, що РФ програла Крим і війну", - переконаний експерт.
Логістичні труднощі також відіграють роль: вибратися з півострова далеко не так просто, як здається, а частина "приїжджих" взагалі не планує його покидати.
"Так, хтось поїде, але це не буде масовий процес - з Криму ще спробуй вибратися! Але всі росіяни, що туди наїхали, звідти не поїдуть: виявиться, що в них купа родичів в Україні, у когось троюрідна бабуся українка, хтось навчиться правильно вимовляти слово "паляниця" тощо. Тож я не вірю, що всі покинуть Крим", - каже він.
Скільки коштуватиме примусова депортація
Загородній наголошує, що Україна не піде шляхом Росії, яка масово вивозить людей без огляду на витрати. Натомість будь-яке рішення потребуватиме точного прорахунку ресурсів.
"До того ж ми - не Росія, щоб зібрати всіх у вагони й відправити додому через Донецьку область, коли Кримський міст буде ліквідовано. Уявіть собі вартість такого відправлення росіян додому: нехай їх залишиться 200 тисяч осіб, депортація кожного обійдеться в 150–200 доларів, тоді знадобиться півмільярда, щоб знайти, заарештувати й депортувати росіян з території України", - підрахував Загородній.
Значна частина "приїжджих", особливо ті, хто встиг придбати нерухомість на півострові, за прогнозом експерта, взагалі не планує виїжджати.
"Та й куди їм повертатися, у зруйновану Росію? Вони знають, що Україна - гуманна країна, все-таки Європа, ніхто не буде ставити до ями й стріляти в потилицю, тому росіяни спробують тут затриматися. Тому близько 200–300 тисяч росіян залишаться", - прогнозує він.
Питання про терміни ліквідації самого мосту експерт пов'язує з оцінкою командувача Сил безпілотних систем, відомого за позивним "Мадяр".
"Пан Мадяр пояснив, що Кримський міст поки що потрібен, щоб росіяни збирали валізи й тікали додому. Однак, коли стане очевидно, що вони нікуди не збираються виїжджати, Кримський міст буде ліквідовано", - розповів Загородній.
Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про те, як посилиться паливна "гойда" в Росії восени та взимку, і як удари по НПЗ наближають РФ до катастрофи:
Удари по Криму - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як вказується у маетріалі The Telegraph, Україна починає відрізати Крим з суші, моря та повітря. Аналітики вказали, що метою кампанії є перетворити Крим на острів шляхом ударів по шляхах постачання. У повідомленні йдеться про удари по сухопутному коридору, ураження нафтопереробних заводів, електростанцій і танкерів тіньового флоту.
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські мілблогери публічно спростували заяви окупаційної влади про повний контроль над трасою М-14. У звіті зазначено, що удари по трасі М-14 суттєво впливають на логістику постачань до півострова. За даними ISW, з 1 по 20 липня зафіксовано щонайменше чотири підтверджені удари вздовж траси М-14.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що операція зосереджена на перекритті шляхів постачання на півострів, а не на перешкоджанні виїзду. Він повідомив, що Сили оборони вже спалили 21 танкер на підходах до Криму і планують подальші удари.
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Про персону: Тарас Загородній
Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.
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