Війна в Україні затягнеться на роки: генерал США назвав причину і мету Путіна

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Війна, викликана вторгненням російських окупаційних військ на територію України, може затягнутися на кілька років, заявив голова комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

Як заявив він в ході виступу перед конгресменами, вторгненню Росії в Україну, ймовірно, не могли запобігти, крім як присутністю американських військ, повідомляє New York Post.

Високопоставлений американський військовий звернув увагу на те, що вторгнення в Україну було давнім планом Володимира Путіна.

"Це була його давня мета, яка налічує роки. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну - стримування його Сполученими Штатами - зажадала б використання збройних сил США і привела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого я б не радив", - говорить він.

Генерал США впевнений, що американські військові повинні розглянути можливість розширити свою військову присутність у Східній Європі для захисту від російської агресії. Він думає, що можна обійтися і без розгортання нових постійних баз, а обмежитися тимчасовими, з регулярною ротацією контингенту.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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