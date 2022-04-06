Війна в Україні затягнеться на роки: генерал США назвав причину і мету Путіна

Вторгнення в Україну було давнім планом Володимира Путіна, підкреслив Марк Міллі.
Війна, викликана вторгненням російських окупаційних військ на територію України, може затягнутися на кілька років, заявив голова комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.
Як заявив він в ході виступу перед конгресменами, вторгненню Росії в Україну, ймовірно, не могли запобігти, крім як присутністю американських військ, повідомляє New York Post.
Високопоставлений американський військовий звернув увагу на те, що вторгнення в Україну було давнім планом Володимира Путіна.
"Це була його давня мета, яка налічує роки. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну - стримування його Сполученими Штатами - зажадала б використання збройних сил США і привела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого я б не радив", - говорить він.
Генерал США впевнений, що американські військові повинні розглянути можливість розширити свою військову присутність у Східній Європі для захисту від російської агресії. Він думає, що можна обійтися і без розгортання нових постійних баз, а обмежитися тимчасовими, з регулярною ротацією контингенту.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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