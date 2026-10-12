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"Великі руйнування": Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Харкові

Анна Косик
12 жовтня 2026, 09:04оновлено 12 жовтня, 11:04
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Ворог знову цинічно обстріляв цивільний об'єкт.
'Великі руйнування': Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Харкові
У Харкові дрон влучив у житловий будинок / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео (ілюстративний)

Головне:

  • РФ атакувала Харків ударним дроном
  • Внаслідок удару є руйнування на верхніх поверхах багатоповерхівки

Країна-агресор Росія вранці 12 жовтня атакувала Харків ударним безпілотником. Влучання ворожого дрона зафіксовано у Київському районі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, влучання прийшлося безпосередньо у багатоповерхівку, є великі руйнування горішніх поверхів.

відео дня

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов також підтвердив ворожий удар по місту. За його словами, на цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

"Встановлюємо всі обставини", - додав він.

О 09:05 Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару ворожого "Шахеда" по багатоповерхівці, в одному з підʼїздів зруйновано поверхи з 7-го по 9-й. На місці пожежа. На дану хвилину відомо про пʼятьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

О 09:27 Олег Синєгубов заявив, що на місці удару медики надали допомогу жінкам 74 і 80 років, чоловікам 36 і 74 років та 10-річному хлопчику. Робота екстрених служб триває.

Окрім цього у Київському районі Харкова зафіксували ще одне влучання. Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу. Наразі тут звернень до медиків не було.

  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня
    Наслідки ударів РФ по Харкову 12 жовтня фото: t.me/dsns_telegram

В ДСНС України повідомили, що через серію російських ударів БпЛА по Київському району Харкова, за попередніми даними, постраждали 12 людей, з них 1 дитина.

"Унаслідок влучання сталися руйнації верхніх поверхів житлової 9-поверхівки, виникла пожежа. Також влучання зафіксовані по територіях цивільного підприємства, спорткомплексу, приватного домоволодіння та житлової 12-поверхівки", - зазначили рятувальники.

Станом на 10:47 тривають ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи.

Росія готує нові хвилі атак на міста України

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Російські війська вже застосовують реактивні безпілотники не лише для ударів по Києву та Київській області. Серед інших міст, які зазнають атак, - Харків, Одеса, Херсон, Суми, Слов'янськ і Краматорськ. За оцінкою військового, противник може використовувати подібну тактику й надалі, обираючи пріоритетні напрямки.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що посеред дня 11 жовтня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по приватному сектору Немишлянського району Харкова.

Раніше, вдень 5 жовтня, Росія атакувала Харків щонайменше трьома КАБами. Зафіксовані влучання у Слобідському районі міста. Відомо про пожежу на складських приміщеннях та пошкодження житлових будинків.

Напередодні стало відомо, що Росія вдень 2 жовтня атакувала КАБами Харків. Влучання зафіксоовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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