Військова допомога та гарантії для України: Зеленський зустрівся із сенаторами США

Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США.

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Володимир Зеленський зустрівся із сенаторами США / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Сторони обговорили продовження військової допомоги Україні

Києву необхідні надійні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами перед візитом до Білого дому.

"Важливий візит до Америки. Зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні", - повідомив він у Telegram.

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При цьому глава держави також розкрив подробиці зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США.

"Продовження військової допомоги нашій державі та відповідні законодавчі ініціативи, зустріч із президентом Трампом, зусилля з досягнення справедливого та міцного миру, наше бачення закінчення війни та важливість надійних гарантій безпеки стали головними темами наших переговорів", - написав він.

Зеленський також додав, що Україна пишається тим, що "у нас є такі стратегічні партнери та друзі, як Сполучені Штати Америки. Спасибі за незмінну двопалатну і двопартійну підтримку України протягом усіх трьох років повномасштабної російської агресії".

Про зустріч із Зеленським також повідомила сенаторка США від штату Міннесота Емі Клобушар.

"Справді гарна двопартійна зустріч перед тим, як президент Зеленський вирушить до Білого дому", - написала вона в соцмережі Х.

"Ми з Україною", - додала сенаторка.

/ @amyklobuchar

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський прибув на зустріч із Дональдом Трампом для підписання угоди про копалини. Президент України прибув до Вашингтона, де планується підписання угоди про метали.

Раніше Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України. Про гарантії безпеки, за словами Трампа, можна буде говорити після досягнення миру.

Як повідомляв Главред, планується підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуться "інші речі".

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Рішення про військову допомогу Україні від США Минулого року Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. Пізніше Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Це стало останнім великим пакетом допомоги США Україні.

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