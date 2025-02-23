Допомога Україні від Китаю: Зеленський описав можливі варіанти

Президент України навіть допустив отримання зброї від Китаю

https://glavred.net/ukraine/pomoshch-ukraine-ot-kitaya-zelenskiy-opisal-vozmozhnye-varianty-10641968.html Посилання скопійоване

Зеленський заявив, що Китай може допомогти завершити війну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Головне із заяви Зеленського:

Китай може допомогти Україні завершити війну

Київ готовий отримати від КНР зброю

Китай міг би взяти участь у відбудові України

Україна готова прийняти будь-яку допомогу від Китаю зупинити війну з РФ. Київ може отримати зброю, якщо КНР буде готова це зробити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".

"Передусім, я вважаю, що Китай неабияк зацікавлений у Європі, у ЄС в економічному сенсі. На мою думку, у цьому випадку Китай може допомогти нам різними можливостями зупинити Путіна і забезпечити повагу до нашої територіальної цілісності. Для цього нам потрібна зброя. Ми ніколи не запитували про зброю в Китаю, бо ми знаємо відповідь. Я думаю, що це можливо, якщо Китай міг би нам допомогти у цьому. За умови, що в них є зацікавленість відіграти певну роль, ми готові про це говорити", - сказав Зеленський. відео дня

Він також не виключає учать Китаю у відбудові України, якщо він надасть гарантії безпеки.

"Пріоритетом буде український бізнес і всі країни, які дадуть нам гарантії безпеки. Я думаю, що це було б справедливо щодо всіх наших партнерів. Тобто вони дадуть нам безпекові гарантії, а ми їм — бізнесові можливості", — зауважив президент.

Зеленський додає, що Україна може мати економічні відносини з Китаєм. При цьому він навіть не виключаю, що КНР може стати запасним аеродромом України, якщо почне дистанціюватися від РФ. Водночас Зеленський не хоче втрачати такого союзника як США.

"Я не хочу, щоб ми думали про план Б або говорили про нього вголос, а все ж таки (хочу, щоб ми – ред.) зосередилися на тому, щоб не втратити США… Але ми говоримо, якщо чесно, ще і з Європою. І сьогодні серйозні країни Європи вже думають над форматом збільшення – у разі викликів – своєї допомоги ще", - додам він.

Позиція Китаю щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай запропонував організувати саміт між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, щоб сприяти завершенню війни в Україні. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на посадовців у Пекіні та Вашингтоні, китайські чиновники останніми тижнями через посередників передали команді Трампа ініціативу щодо такої зустрічі, яка могла б стати частиною миротворчих зусиль після можливого перемир’я.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Тим часом Рада безпеки ООН планує провести засідання, присвячене війні в Україні, приурочене до річниці повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Про це заявив постійний представник Китаю при ООН Фу Цун. Під час пресконференції він зазначив, що деякі країни вже подали запит на проведення такої зустрічі, враховуючи лютневе головування Китаю в Радбезі.

У своєму інтерв’ю Главреду керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко пояснив, чи має Вашингтон інструменти впливу на Пекін, щоб зробити його більш поступливим у питанні припинення війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред