Китай розглядає можливість відправити миротворців в Україну: Welt розкрило деталі

У Брюсселі вважають, що участь Китаю може підштовхнути Росію до того, щоб переглянути своє ставлення до миротворців.

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Китай розглядає можливість відправити миротворців в Україну/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

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Китай розглядає можливість участі в миротворчих силах в Україні

У ЄС вважають, що участь Китаю може спонукати РФ переглянути своє ставлення до миротворців

Китай розглядає можливість участі у миротворчих силах в Україні. З питанням, чи підтримають європейські партнери таку ініціативу, Пекін звернувся до ЄС.

Про це повідомляє Welt із посиланням на дипломатичні кола Євросоюзу, обізнані з цим питанням.

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Згідно з інформацією джерел видання, дипломатичні кола в Брюсселі вважають, що приєднання Китаю до "коаліції охочих" може стати фактором, який допоможе країні-агресорці Росії переглянути своє ставлення до миротворчих сил на українській території. Проте зазначається, що такий крок залишається "делікатним" і потребує обережного підходу.

"Включення Китаю до "коаліції охочих" може потенційно посилити прийняття Росією миротворчих військ в Україні", – зазначило джерело у коментарі виданню.

Ідею миротворчої місії підняли на тлі анонсованого саміту "коаліції охочих", який повинен відбутися в Парижі наступного четверга, 27 березня. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, метою саміту є уточнити зобов'язання щодо короткострокової підтримки України і залучення миротворців у разі досягнення припинення вогню.

Участь у саміті, під час якого буде обговорюватися подальша підтримка України на міжнародній арені, також візьме президент України Володимир Зеленський.

У виданні зазначають, що ідея миротворчої місії досі є предметом запеклих дискусій, адже країна-агресорка РФ категорично відкидає такі пропозиції.

Чи можуть інші держави відправити миротворців в Україну – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав цифри, скільки миротворців країни-союзники направлять до України. Чисельність миротворчих військ, які західні держави введуть до України буде більшою за 10 тисяч військових, основу яких складатимуть французи та британці.

Після цього з'явилися нові дані про розміщення миротворців – будуть не тільки наземні війська. Миротворчі сили в Україні можуть включати не тільки наземні війська, а й авіацію, а також флот союзників.

У ЗМІ з’явилася інформація, що Макрон розглядає альтернативний варіант введення миротворців в Україну. Він розглядає варіант введення миротворців в Україну під керівництвом Організації Об'єднаних Націй. Введення будь-яких миротворчих сил ООН потребуватиме схвалення Ради безпеки.

Також раніше повідомлялося, що Україні пропонують альтернативу миротворцям – Зеленський різко відреагував. Президент України заявив, що створена місія під егідою ООН не захистить Україну від окупації чи повторного вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, в яких містах будуть розміщені миротворці та яке їх завдання. Миротворці попередньо, можуть розташовуватись в трьох містах України та, за даними ЗМІ, будуть знаходитись в Україні безстроково.

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