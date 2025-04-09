Виконання мобілізаційного плану на місяць: головком ЗСУ зробив заяву

Сирський пояснив, скільки людей потрібно Україні щомісяця

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Росія щомісяця збільшує армію / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Коротко:

Україна має щомісяця мобілізовувати достатньо сил

РФ використовує навчання як прикриття для військових операцій

Росія продовжує активно нарощувати чисельність армії. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Україна повинна щомісяця мобілізовувати достатню кількість людей, щоб стримувати ворога. Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що максимальний показник мобілізації за один місяць у 2023 році становив 30 тисяч осіб.

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Попри очікування, що вибори у США можуть пришвидшити завершення війни, бойові дії тривають. Темпи активізації бойових дій зростають. Росія, зокрема, готує нові військові навчання в Білорусі, які можуть слугувати прикриттям для перекидання військ.

"Видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так розпочиналося і 2022 року", — зазначив Сирський.

Він підкреслив, що російська армія щомісяця зростає на 8–9 тисяч контрактників. До бойових дій на Курщині, за словами головкома, також активно залучаються північнокорейські військові. Їхнє поповнення відбулося вже у щонайменше дві хвилі.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Також Сирський нагадав, що Росія вже почала наступальні дії на Сумському та Харківському напрямках, про які раніше попереджав президент Зеленський.

"З початку агресії противник збільшив своє угруповання вп’ятеро. Щомісяця вони збільшують на 8–9 тисяч, за рік це виходить 120–130 тисяч. На 1 січня 2025 року в Росії були 603 тисячі військових, сьогодні вже 623 тисячі", — уточнив головком.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області (РФ) триває, ніякого оточення українських сил немає. Українці стримують 64 тисячі російських солдатів у цьому регіоні.

Також силам оборони України вдалося дроном знищити ворожий дальній бомбардувальник Ту-22М3, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомлялося раніше, українські захисники атакували аеродром Енгельс-2 і, згідно з супутниковими знімками, там були пошкоджені склади боєприпасів. На місці деяких будівель утворилися вирви.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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