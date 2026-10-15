'З нас досить': Зеленський анонсував відновлення ударів по НПЗ Росії

Україна витримала паузу в ударах по нафтопереробних заводах ворога, але тепер все зміниться.

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Україна відновлює "далекобійні санкції" проти РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

Через дії РФ Україна відновлює удари по ворожих НПЗ

Україна може погодитися знову припинити удари по РФ лише за певних умов

Україна відновить удари по НПЗ країни-агресора Росії після триденної паузи. Про це заявив в інтерв'ю виданню Financial Times президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна дослухалася до прохання США і припинила атаки на НПЗ РФ на кілька днів. Однак сама Росія у цей час продовжила атакувати енергосистему України та вбивати мирне населення.

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"Заборона знята. З нас досить", - наголосив президент.

Чи погодиться Україна знову зупинити удари по РФ

У Зеленського запитали, чи погодиться Київ знову зупинити далекобійні удари по Росії, навіть якщо ворог продовжить обстрілювати Україну. Глава держави відповів, що це можливо лише в обмін, наприклад, на додаткові американські ракети-перехоплювачі Patriot. І це лише мінімальна вимога.

НПЗ Росії / Інфографіка: Главред

Навіщо Україна б'є по НПЗ РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, Україна перейшла у завершальну фазу протистояння з Росією і вже має ресурс для того, щоб позбавити ворога здатності вести бойові дії.

Зараз головним завданням України є добити нафтопереробні заводи на території РФ, особливо ті, що виробляють дизель. Коли українські військові це зроблять, ворог зупиниться.

Припинення ударів по НПЗ РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сполучені Штати можуть використати обмеження доступу України до розвідувальних даних як інструмент тиску на Київ, зокрема через удари українських Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

Напередодні навіть ЗМІ підтверджували, що американські чиновники вимагали від Києва припинити удари по російських НПЗ, інакше погрожували позбавити його зброї та розвідданих.

Раніше повідомлялося, що Україна утрималася від ударів по енергетичних об’єктах РФ, але Москва не продемонструвала готовності дотримуватися домовленостей.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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