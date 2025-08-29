В США назвали спосіб закінчення війни в Україні не на користь Путіна - ЗМІ

У Конгресі заговорили про метод, який би дозволив обійти вирішення складних питань щодо українських територій.

Один закон США може стримати Путіна / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, пресслужба Білого дому

Що сказав Гордон:

Політика Трампа у питанні війни в Україні провальна

США можуть зобов'язатися постачати озброєння Україні

Путіна можна стримати лише одним шляхом

Президент США Дональд Трамп веде провальну політику у питанні війни країни-агресорки Росії проти України. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив колишній головний радник Камали Харріс із зовнішньої політики Філіп Гордон.

За його словами, після низки самітів США та їх союзники опинилися у більш небезпечній позиції, ніж напередодні проведених заходів. А все тому, що пусті обіцянки "серйозних наслідків" від Трампа хіба дали РФ простір для продовження війни.

Вихід з ситуації є

Попри всю складність ситуації Гордон вважає, що вирішити питання війни в Україні можна за прикладом Тайваню. У 1970-х роках США прийняли закон, згідно з яким взяли на себе зобов'язання забезпечувати острів зброєю для самооборони без прямих гарантій військового захисту. Це стримало Китай від нападу.

Тому подібний підхід можна було б адаптувати до ситуації в Україні. Якщо США на законодавчому рівні закріплять зобов'язання надавати зброю Києву і втручатися у випадку нової кризи, то можна буде обійти складні питання щодо статусу Криму та інших тимчасово окупованих територій. При цьому тиск на Москву буде зберігатися.

Що доведеться робити Україні та її союзникам

Гордон наголосив, що навіть у випадку прийняття подібного закону українці повинні продовжувати боротьбу за незалежність, а союзники країни в НАТО – проявляти більшу рішучість. Але на відміну від зовнішньої ситуації, США закріпили б у правовому полі свою присутність в Європі і не дозволили б кремлівському диктатору Володимиру Путіну розраховувати на вихід США з українського напрямку.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше у Білому домі заявили, що лідер РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не готові самостійно покласти край війні. Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни і "працює над цим більше, ніж будь-хто".

Напередодні ЗМІ писали, що кремлівський диктатор Володимир Путін не покидає мрій про обвал фронту і захоплення усієї території України, а не лише окремих її частин. Тому закінчення війни не в його інтересах.

Нагадаємо, як писав Главред, політолог Фесенко вважає, що є два сценарії закінчення війни: припинення вогню по лінії фронту, чи гібридна або обмежена мирна угода з низкою додаткових умов.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

