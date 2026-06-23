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У Криму рознесли міст через Північнокримський канал: деталі операції ССО

Руслана Заклінська
23 червня 2026, 15:46
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Міст забезпечував постачання російських військ через Крим і всередині півострова.
У Криму рознесли міст через Північнокримський канал: деталі операції ССО
Міст через Північнокримський канал в Криму знищено / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Знищено залізничний міст через Північнокримський канал
  • Об’єкт використовувався як важлива військово-логістична артерія РФ
  • Зруйновано залізничне полотно та обвалено один із прогонів мосту

У ніч проти 22 червня тимчасово окупованому Криму знищили залізничний міст через Північнокримський канал поблизу села Роздольне. Об'єкт був важливою військово-логістичною артерією російських окупаційних військ. Про це повідомили Сили спеціальних операцій.

Ударів безпілотниками по об'єкту завдали підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО. Внаслідок атаки було зруйновано залізничне полотно та обвалився один із прогонів мосту.

відео дня

"Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території рф через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова – для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури", - розповіли у ССО.

Після цього підпільники повідомили про прибуття до пошкодженого об'єкта спеціальної ремонтної залізничної техніки. Українські військові розпочали другу фазу операції. У ніч проти 23 червня дрони ССО повторно атакували міст, а також уразили ремонтну техніку, яка працювала на місці.

"Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал", - наголосили військові.

Дивіться відео атаки по мосту в Криму:

У Криму рознесли міст через Північнокримський канал: деталі операції ССО
Атака по мосту в Криму / Фото: скріншот

Якими будуть удари по Криму - анонс командувача Нацгвардії

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що українські Сили оборони продовжать посилювати удари по логістиці російських військ, зокрема в окупованому Криму. За його словами, ключову роль у цьому відіграють підрозділи безпілотних систем, які дедалі активніше працюють у тилу противника.

Півненко наголосив, що Нацгвардія збільшує кількість операторів дронів на оперативній глибині та нарощує можливості для виявлення і знищення ворожих об'єктів.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів — тим ефективніше ми будемо діяти", - зазначив він в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Удари по Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 червня Крим зазнав чергової атаки безпілотників. У Керчі, Феодосії, Щолкіному та Красноперекопську лунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапили підстанція у Совєтському районі та нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Через атаку окупаційна влада тимчасово перекривала рух Керченським мостом.

Крім цього, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що це може бути лише початком, а російських окупантів на півострові попереду чекають серйозні проблеми. За його словами, наслідки майбутніх дій України росіяни "згадуватимуть із жахом".

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Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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