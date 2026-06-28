Потужні вибухи нафтових резервуарів: СБУ завдала удару по великому НПЗ у РФ

В результаті спостерігається загоряння в районі резервуарів з нафтою та нафтопродуктами.

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Здійснено удари по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Завдано удар по НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї

Зафіксовано загоряння в районі резервуарного парку з нафтою

Служба безпеки України (СБУ) спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдала удару по НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї РФ, розташованому за 300 км від України.

У результаті спостерігається загоряння в районі резервуарів з нафтою, нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти, йдеться в повідомленні СБУ.

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"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання в рамках 40-денної операції впливу на РФ, бійці "Альфи" СБУ спільно з Силами безпілотних систем, ГУР МО та іншими підрозділами Сил оборони завдали успішного удару по нафтопереробному заводу "Слов'янський" (ТОВ "Слов'янськ ЕКО") у Краснодарському краї РФ", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу в неділю.

Повідомляється, що в результаті атаки українських безпілотників зафіксовано загоряння в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти.

Підприємство розташоване в місті Слов’янськ-на-Кубані, що знаходиться на відстані понад 300 км від державного кордону України. Воно спеціалізується на виробництві широкого спектру нафтопродуктів: бензину, мазуту та суднового палива. Це ключове профільне підприємство регіону, яке також є важливим експортером через порти Чорного моря.

"Росія має усвідомити просту закономірність: чим довше вона веде загарбницьку війну проти України, тим вищою буде ціна цієї агресії. СБУ й надалі систематично знищуватиме військові та стратегічні об’єкти в глибокому тилу ворога, позбавляючи російський військовий потенціал ресурсів для продовження війни", – наголосили в СБУ.

/ Главред

Удари по цілях РФ: нові подробиці

Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили серію ударів по військових об’єктах та об’єктах інфраструктури противника на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили військові, ударні безпілотники вразили 36 цілей, розташованих у глибокому тилу. Серед них — пункти управління, радіолокаційні станції, логістичні вузли, а також об’єкти, що забезпечують постачання палива та енергії.

Удари вглиб РФ — новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке займається виробництвом російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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