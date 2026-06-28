Потужні вибухи нафтових резервуарів: СБУ завдала удару по великому НПЗ у РФ

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- Завдано удар по НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї
- Зафіксовано загоряння в районі резервуарного парку з нафтою
Служба безпеки України (СБУ) спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдала удару по НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї РФ, розташованому за 300 км від України.
У результаті спостерігається загоряння в районі резервуарів з нафтою, нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти, йдеться в повідомленні СБУ.
"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання в рамках 40-денної операції впливу на РФ, бійці "Альфи" СБУ спільно з Силами безпілотних систем, ГУР МО та іншими підрозділами Сил оборони завдали успішного удару по нафтопереробному заводу "Слов'янський" (ТОВ "Слов'янськ ЕКО") у Краснодарському краї РФ", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу в неділю.
Повідомляється, що в результаті атаки українських безпілотників зафіксовано загоряння в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти.
Підприємство розташоване в місті Слов’янськ-на-Кубані, що знаходиться на відстані понад 300 км від державного кордону України. Воно спеціалізується на виробництві широкого спектру нафтопродуктів: бензину, мазуту та суднового палива. Це ключове профільне підприємство регіону, яке також є важливим експортером через порти Чорного моря.
"Росія має усвідомити просту закономірність: чим довше вона веде загарбницьку війну проти України, тим вищою буде ціна цієї агресії. СБУ й надалі систематично знищуватиме військові та стратегічні об’єкти в глибокому тилу ворога, позбавляючи російський військовий потенціал ресурсів для продовження війни", – наголосили в СБУ.
Удари по цілях РФ: нові подробиці
Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили серію ударів по військових об’єктах та об’єктах інфраструктури противника на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили військові, ударні безпілотники вразили 36 цілей, розташованих у глибокому тилу. Серед них — пункти управління, радіолокаційні станції, логістичні вузли, а також об’єкти, що забезпечують постачання палива та енергії.
Удари вглиб РФ — новини за темою
"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке займається виробництвом російської зброї.
Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.
Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.
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Про джерело: СБУ
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