Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Перекрито маршрут перекидання військ РФ: у Криму підірвано важливий залізничний міст

Олексій Тесля
28 червня 2026, 17:23
google news Підпишіться
на нас в Google
За результатами аналізу даних підтверджено, що українські ракети влучили у три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді.
Дрон
Завдано нових ударів по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Сили оборони завдали удару по залізничному мосту в районі Ічкі
  • Підтверджено влучання ракет у три цехи промислового комплексу у Волгограді

У Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що в ніч на неділю, 28 червня, в окупованому Криму Сили оборони завдали удару по залізничному мосту в районі Ічкі.

Цей міст використовується окупантами для перекидання військ та їхнього забезпечення, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

відео дня

"Знищено залізничний міст у районі Ічкі (ВОТ АР Крим), який використовується окупантами для перекидання військ та їхнього забезпечення, а також склад боєприпасів противника в районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження уточнюються", – зазначають військові.

Деталі ударів по важливих цілях РФ

За результатами аналізу даних підтверджено влучання українських ракет у три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді (РФ) із загорянням та частковим руйнуванням у двох цехах.

У Генштабі також навели подробиці щодо удару по двох НПЗ у РФ минулої ночі. "У ніч на 28 червня в рамках зниження військово-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вкотре завдали удару по двох нафтопереробних заводах, задіяних у забезпеченні окупаційної армії. Так, було уражено нафтопереробний завод "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано влучання в об’єкт із подальшим загорянням на території підприємства. Масштаб завданих збитків та результати ураження уточнюються. НПЗ "Слов'янський" належить ТОВ "Слов'янськ ЕКО" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

Дрон Лютий инфографика
/ Инфографика: Главред

Удари по Ярославському НПЗ

Також вкотре завдано удару по Ярославському нафтопереробному заводу в Ярославлі (РФ). Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшим задимленням на території підприємства. Масштаб завданих збитків уточнюється.

Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проектна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти, що мають важливе значення для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Знімок екрана
/ Генштаб

Що відомо про нові удари по Криму: заява командувача НГУ

Командувач Національною гвардією України Олександр Півненко повідомив, що українські Сили оборони мають намір і надалі посилювати атаки на логістичну інфраструктуру російських військ, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.

За його словами, дедалі важливішу роль у таких операціях відіграють підрозділи безпілотних систем, які активно діють у глибині тилу противника. Півненко зазначив, що Нацгвардія збільшує кількість операторів дронів, задіяних у цих завданнях, а також вдосконалює можливості з виявлення та ураження військових цілей.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів в оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів — тим ефективніше ми будемо діяти", — заявив він в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Удари по Криму — останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 червня Крим зазнав чергової атаки безпілотників. У Керчі, Феодосії, Щолкіно та Красноперекопську лунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапили підстанція в Радянському районі та нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Через атаку окупаційна влада тимчасово перекрила рух по Керченському мосту.

Крім того, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що це може бути лише початком, а на російських окупантів на півострові попереду чекають серйозні проблеми. За його словами, про наслідки майбутніх дій України росіяни "будуть згадувати з жахом".

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим - що відомо

Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим - що відомо

19:13Україна
У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

18:56Війна
Путін заговорив про зміну планів у війні і "доленосний" час для РФ

Путін заговорив про зміну планів у війні і "доленосний" час для РФ

17:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Правильний догляд за огірками в спеку — як допомогти грядкам

Правильний догляд за огірками в спеку — як допомогти грядкам

Інакше доставлять до ТЦК: що мають носити з собою чоловіки, якщо "Резерв+" не працює

Інакше доставлять до ТЦК: що мають носити з собою чоловіки, якщо "Резерв+" не працює

Як красиво назвати Сергія українською: варіанти, які замінять русифіковані форми

Як красиво назвати Сергія українською: варіанти, які замінять русифіковані форми

Фінансовий гороскоп з 29 червня по 5 липня: Близнюкам — баланс, Ракам — економія

Фінансовий гороскоп з 29 червня по 5 липня: Близнюкам — баланс, Ракам — економія

Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаю

Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаю

Останні новини

19:13

Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим - що відомо

18:56

У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

18:25

Рушники повернуть свіжість знову: розкрито простий секрет ідеального пранняВідео

18:14

Ретроградний Меркурій підготував випробування для 6 знаків зодіаку до 23 липня

18:11

Що робити, якщо вжалили бджола або оса: як швидко зняти набряк і свербіж

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
18:02

Секрет рясного врожаю огірків: чому досвідчені городники поливають їх дріжджами

17:50

Путін заговорив про зміну планів у війні і "доленосний" час для РФВідео

17:23

Перекрито маршрут перекидання військ РФ: у Криму підірвано важливий залізничний міст

17:12

Кому пощастить із грошима: три китайські знаки зодіаку початку липня

Реклама
17:04

Нагороди присуджено посмертно: Гіга та ADAM отримали важливі державні нагороди

16:39

Повністю закрити чи залишити щілину: як жалюзі рятують дім від спеки

16:32

Не Севастополь: яке місто в Криму стало столицею цілої державиВідео

16:31

Україну накриє хвиля аномальної спеки: коли розжарить до +38

16:30

Потужні вибухи нафтових резервуарів: СБУ завдала удару по великому НПЗ у РФ

16:26

Після спеки +38 на Україну насунуться зливи, і стане прохолодніше: названо дату

16:16

Кухонні острівці більше не в моді: дизайнери назвали кращу альтернативу

16:07

Чи можна змивати туалетний папір в унітаз: сантехнік попередив про загрозуВідео

16:02

Володимир Дантес після розриву з Кацуріною показав свою нову обраницю - фото

15:50

Гороскоп за датою народження на липень 2026: на кого чекають кардинальні зміни

15:40

Що носити замість джинсів влітку: 7 зручних варіантів, які не бояться спекиВідео

Реклама
15:17

"На знак подяки": у Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Івану МазепіФото

15:16

Гороскоп на завтра, 29 червня: Ракам - нові можливості, Водоліям - конфлікт

15:00

Земля після часнику та цибулі: що посадити для другого врожаю восени

14:56

40 днів для Путіна: як Україна змусить Росію припинити війнуВідео

14:19

Плутають із вужем: де в Україні мешкає найотруйніша змія і як її розпізнатиВідео

14:12

Весілля зняли на стару камеру покійного батька - побачене на фото шокувало наречену

14:06

Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаюВідео

13:52

Федінчик вперше публічно відреагував на заручини Денисенко — деталіВідео

13:31

Звичайний чайний пакетик врятує сковорідку від стійкого нагару: як працює лайфхак

13:31

The Times про Крим: Кремль може піти на переговори або різко підвищити ставки

13:08

Чим замінити "тещин язик" та зекономити простір: новий тренд для міні-кімнатВідео

13:07

Спека нищить помідори: як правильно захистити грядки та зберегти зав'язь

12:42

Україна завдала потужного удару по РФ у День Конституції: Зеленський розкрив подробиці

12:41

"Чоловік і дружина": Даша Квіткова та футболіст Бражко відгуляли розкішне весілляВідео

12:21

Любовний гороскоп з 29 червня по 5 липня: Овнам — емоції, Тельцям — спокій

12:12

Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: є загиблий та пораненіФото

12:11

Комарі безслідно зникнуть з саду: один простий засіб відлякуватиме їх усе літо

11:48

"Гроші не могли просто зникнути": із терміналами "ПриватБанку" почалися серйозні проблеми

11:47

Китайський гороскоп на завтра, 29 червня: Собакам — зустріч, Бикам — поради

11:46

Не примха, а геніальний розрахунок: чому в Англії будують хвилясті паркани

Реклама
11:31

Гороскоп Таро на тиждень 29 червня - 5 липня: Овнам — визнання, Дівам — тривоги

11:06

Забуте українське слово "блуква": що воно насправді означає

10:59

Чому 29 червня не можна важко працювати: яке церковне свято

10:58

У ці дати клюватиме найкраще: місячний календар рибалки на липень 2026Відео

10:55

"Прийшли вовчиці Винника": на концерті Барських відбулася сутичкаВідео

10:43

Фінансовий гороскоп з 29 червня по 5 липня: Близнюкам — баланс, Ракам — економія

10:12

Тимчасова повірена у справах США завершує місію в Україні — що сталося

10:01

Словаччина не платитиме за війну в Україні: Фіцо зробив різку заяву перед самітом НАТО

09:56

Осина талія: дружина Ткача відверто показала фігуру після схуднення на 30 кг

09:45

Вибір ідеального кавуна за хвилину: що саме видає зіпсований плід на прилавкуВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти