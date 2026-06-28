Перекрито маршрут перекидання військ РФ: у Криму підірвано важливий залізничний міст

За результатами аналізу даних підтверджено, що українські ракети влучили у три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді.

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Завдано нових ударів по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Сили оборони завдали удару по залізничному мосту в районі Ічкі

Підтверджено влучання ракет у три цехи промислового комплексу у Волгограді

У Генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що в ніч на неділю, 28 червня, в окупованому Криму Сили оборони завдали удару по залізничному мосту в районі Ічкі.

Цей міст використовується окупантами для перекидання військ та їхнього забезпечення, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

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"Знищено залізничний міст у районі Ічкі (ВОТ АР Крим), який використовується окупантами для перекидання військ та їхнього забезпечення, а також склад боєприпасів противника в районі Амвросіївки Донецької області. Результати ураження уточнюються", – зазначають військові.

Деталі ударів по важливих цілях РФ

За результатами аналізу даних підтверджено влучання українських ракет у три цехи промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді (РФ) із загорянням та частковим руйнуванням у двох цехах.

У Генштабі також навели подробиці щодо удару по двох НПЗ у РФ минулої ночі. "У ніч на 28 червня в рамках зниження військово-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вкотре завдали удару по двох нафтопереробних заводах, задіяних у забезпеченні окупаційної армії. Так, було уражено нафтопереробний завод "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано влучання в об’єкт із подальшим загорянням на території підприємства. Масштаб завданих збитків та результати ураження уточнюються. НПЗ "Слов'янський" належить ТОВ "Слов'янськ ЕКО" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

/ Инфографика: Главред

Удари по Ярославському НПЗ

Також вкотре завдано удару по Ярославському нафтопереробному заводу в Ярославлі (РФ). Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшим задимленням на території підприємства. Масштаб завданих збитків уточнюється.

Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС") є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації. Проектна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти, що мають важливе значення для забезпечення військової логістики держави-агресора.

/ Генштаб

Що відомо про нові удари по Криму: заява командувача НГУ

Командувач Національною гвардією України Олександр Півненко повідомив, що українські Сили оборони мають намір і надалі посилювати атаки на логістичну інфраструктуру російських військ, зокрема на території тимчасово окупованого Криму.

За його словами, дедалі важливішу роль у таких операціях відіграють підрозділи безпілотних систем, які активно діють у глибині тилу противника. Півненко зазначив, що Нацгвардія збільшує кількість операторів дронів, задіяних у цих завданнях, а також вдосконалює можливості з виявлення та ураження військових цілей.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів в оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів — тим ефективніше ми будемо діяти", — заявив він в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Удари по Криму — останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 червня Крим зазнав чергової атаки безпілотників. У Керчі, Феодосії, Щолкіно та Красноперекопську лунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапили підстанція в Радянському районі та нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Через атаку окупаційна влада тимчасово перекрила рух по Керченському мосту.

Крім того, радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що це може бути лише початком, а на російських окупантів на півострові попереду чекають серйозні проблеми. За його словами, про наслідки майбутніх дій України росіяни "будуть згадувати з жахом".

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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