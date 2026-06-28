Україна завдала потужного удару по РФ у День Конституції: Зеленський розкрив подробиці

Глава держави наголосив, що такі операції мають на меті послабити можливості Росії продовжувати війну.

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Україна завдала удару по РФ у День Конституції / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

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У ніч на День Конституції було уражено два російські НПЗ

Зеленський заявив про продовження дальнобійних ударів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ніч на День Конституції українські сили завдали ударів по двох нафтопереробних заводах на території Росії. За його словами, були уражені об’єкти в Краснодарському краї та Ярославській області.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, українські "далекобійні санкції" цієї ночі досягли одразу двох російських НПЗ.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні – це приблизно 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми вразили НПЗ у Ярославській області, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону", – заявив президент.

Глава держави підкреслив, що такі операції спрямовані на ослаблення можливостей Росії продовжувати війну.

За його словами, кожен успішний удар по об’єктах, пов’язаних із забезпеченням російської військової машини, зменшує її ресурсну базу.

"Кожна наша далекосяжна санкція – це скорочення ресурсів, що працюють на російську військову машину, і ще один крок до миру. Будемо й надалі відповідати на російський терор", – зазначив Зеленський.

Президент також додав, що українські захисники розпочали День Конституції успішними діями, продовжуючи завдавати ударів по об’єктах, що мають значення для військової інфраструктури Росії.

/ Главред

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про конкретні ураження об’єктів тилової інфраструктури. За його словами, удари по НПЗ допоможуть послабити логістичну підтримку російських військ і скоротити їхні можливості оперативно поповнювати запаси.

Як раніше повідомляв "Главред", Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо нічних атак на об’єкти енергетичної та військової інфраструктури. Президент звернув увагу на складні далекобійні удари НПЗ і закликав профільні відомства негайно посилити заходи щодо подальшої реалізації операцій для зниження військового потенціалу противника.

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